Moosach: In der Relegation geht es gegen Rosenheim um alles

So geht’s für Moosach weiter

von Olaf Heid

Als Tabellen-16. der Landesliga Südost muss der TSV Moosach nun in die Abstiegsrelegation. Zwei Runden mit jeweils Hin- und Rückspiel müssten die Mannen um das Trainerduo Florian und Markus De Prato siegreich überstehen, um auch in der Saison 2018/19 weiter in der Landesliga um Punkte zu spielen.

Gegner in Runde eins ist am kommendenDonnerstag, 24. Mai, um 18.30 Uhr, auswärts der SB DJK Rosenheim, der Tabellen-14. der Südost-Gruppe. Das Rückspiel findet am Sonntag, 27. Mai, um 16 Uhr in Moosach statt.

Die Relegationsspiele werden im Europacup-Modus in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Auswärts erzielte Tore zählen bei Punkt- und Torgleichheit doppelt. Ist auch dann noch kein Sieger zu ermitteln, wird das Rückspiel um zwei Mal 15 Minuten sowie – und falls nötig – um ein Elfmeterschießenverlängert.

Die zweite Runde wird danach am Donnerstag, 31. Mai, und Sonntag, 3. Juni, ausgetragen. Der mögliche Gegner der De-Prato-Elf wird zwischen dem SV Saaldorf (Vizemeister Bezirksliga Ost) und dem ESV Freilassing (15. Landesliga Südost) ermittelt. Der Sieger dieser Partie hätte dann im Zweitrunden-Hinspiel das Heimrecht. ola