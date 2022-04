Moosach: Nach sechs Niederlagen in Folge - TSV wieder im Abstiegskampf drinnen

Hier bejubeln die Männer vom TSV Moosach ihren Treffer. © Christian Riedel

Mit der Niederlage gegen Markt Schwaben sind es nun sechs Pleiten in Folge für die Moosacher. Im Spiel gegen Waldtrudering braucht der TSV ein Erfolgserlebnis.

TSV Moosach – TSV Waldtrudering II Di. 20:00 „Zum Glück geht‘s gleich weiter“, findet Jürgen Werner, „dann können sich die Jungs nämlich keinen so großen Kopf machen“. Denn die 0:1-Heimniederlage gegen den Aufstiegsaspiranten aus Markt Schwaben hätte laut Moosachs Abteilungsleiter eigentlich nicht sein müssen. „Aber so ist es halt: Nach zwei, drei Niederlagen am Stück schaltet sich normalerweise der Kopf mit ein.“

Inzwischen haben sich beim TSV Moosach sechs Niederlagen am Stück aufgestaut. Und während Jürgen Werner die zeitnahe Gelegenheit zur Trendwende, heute Abend, 20 Uhr, zuhause gegen den TSV Waldtrudering II, aus der sportlichen Warte positiv sieht, spricht TSV-Trainer Günther Lehner von „Gift für den ausgedünnten Kader“. Zumal mit Tobias Hainthaler ein neuer Ausfall dazukommt. Für beide sportlich Verantwortlichen in Moosach bedingen sich Personalmisere und Ergebniskrise gegenseitig.

Dennoch war zum Rückrundenstart nicht absehbar, dass man sich in dieser Spielzeit noch einmal im Abstiegskampf wiederfinden würde. „Vorne sind wir momentan schwach auf der Brust und hinten bekommen wir zu viele Gurkentore“, moniert Werner. „Wir sollten nicht in Hektik verfallen, aber ein paar Punkte gehören noch her. Bestenfalls gleich gegen Waldtrudering.“ (Julian Betzl)