Moosach setzt gegen Hallbergmoos auf "Geheimwaffe"

Furchtlos, weil optionslos

von Julian Betzl schließen

Dem Finaleinzug im Pokal will der TSV Moosach am Samstag um 14 Uhr gegen den VfB Hallbergmoos eine kleine Überraschung folgen lassen. Eine mögliche Geheimwaffe hat bereits gezündet.

Zweimal will Markus De Prato dieses Jahr noch „durchziehen“ und „die Geschichte sauber runterspielen“. Mehr kann der Spielertrainer des TSV Moosach wohl auch nicht mehr von seinem strapazierten Rumpfkader erwarten. „Natürlich wären sechs Punkte vor dem Winter wichtig, aber realistisch gesehen, muss man die letzten beiden Spiele einfach vernünftig zu Ende bringen.“

Dass man dabei zweimal Heimrecht hat, ist in dieser Saison kein großer Hoffnungsschimmer. Ebenso wenig die vermeintliche Krisenstimmung beim Gast aus Hallbergmoos. „Es ist ja meistens so, dass die großen Mannschaften in der Vorwoche verkackt haben und sich dann bei uns rehabilitieren wollen“, sagt De Prato. „Aber wenn ich mir das Hinspiel anschaue, fürchte ich mich nicht vor ihnen.“ Beim damaligen 0:3 war sein Team ausschließlich an der eigenen Naivität und Chancenverwertung gescheitert.

Zu diesem Zweck haben sie in Moosach angesichts des stark frequentierten Lazaretts unter der Woche eine Alternative aus dem Hut gezaubert. Für Maxi Brunner sind die Tage zwischen den Pfosten nach seinem Siegtor im Kreispokal für heuer jedenfalls gezählt. „Irgendwann müssen wir ja alle Waffen ziehen“, lacht De Prato. „Er arbeitet vorne viel und macht das für einen Torwart gut, aber Profi wird er keiner mehr.“ Will man überraschen, kann so eine abschlussstarke Geheimwaffe aber keinesfalls schaden.

Quelle: fussball-vorort.de