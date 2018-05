Moosachs Traum lebt dank Bacak weiter

TSV vergibt bessere Ausgangslage

von Julian Betzl schließen

Eine durchaus noch bessere Ausgangslage für das Relegations-Rückspiel hätte sich der TSV Moosach beim SB DJK Rosenheim erspielen können. Mehrere Hochkaräter blieben beim 1:1 (1:0)-Remis jedoch ungenutzt.

Moosach – Mitte Juli vergangenen Jahres wusste noch keiner der Beteiligten, dass sie bereits am ersten Landesliga-Spieltag mit ihrem Saison-Schicksal konfrontiert waren. Damals lief Aufsteiger Moosach ebenfalls im Josef-März-Stadion anlässlich seiner historischen Landesliga-Premiere auf und konnte den ebenso historischen ersten Dreier einfahren (2:1).

Neun Monate später gelang gestern Abend an selber Stelle bereits nach sieben Minuten der erste Schritt in Richtung Klassenerhalt. Alex Rojek hatte am rechten Strafraumeck den lauernden Ivan Bacak erspäht und bedient. Mit einem traumhaften Schlenzer ins lange Toreck sorgte der kroatische Dauerläufer für einen Moosacher Relegationsauftakt nach Maß.

Während bei den Gästen das Bällchen nach Belieben durch die Ketten zirkulierte, war insbesondere der jungen SBR-Abwehrkette der immense Druck anzumerken, der auf dem Rosenheimer Traditionsverein derzeit lastet. Erst nach 23 Minuten transformierten die Platzherren ihre Zaghaftigkeit in Zielstrebigkeit und sorgten vor dem Moosacher Kasten für reichlich Tumult. Dank diverser Luftlöcher und Robert Rohrhirschs eingesprungener Rettungsgrätsche, konnte die Null jedoch gehalten werden.

Der anfängliche Moosacher Spielfluss war ins Stocken geraten und kam erst kurz vor dem Seitenwechsel wieder in Bewegung. Thomas De Prato tauchte denkbar knapp unter einer Hereingabe von Mateo Cacic durch (38.), und SBR-Schlussmann Mihajlo Markovic tauchte mit einem sensationellen Reflex Stefan De Pratos Kopfball aus nächster Nähe aus der kurzen Ecke (43.).

Kurz den Kasten gewechselt und schon stand Markovic wieder unter De-Prato-Beschuss. Erst rettete er gegen Stefan (51.), zwei Minuten später gegen Florian De Prato. Thomas De Prato hatte seinem ältesten Bruder das Leder auf dem Silbertablett serviert, dieser konnte aus acht Metern freistehend abschließen, fand jedoch in Reflex-Riese Markovic erneut seinen Meister.

De Pratos Nachlässigkeit rächte sich: In einer Kopie des Tumults aus der ersten Halbzeit, schmissen sich fast alle Moosacher vorerst noch erfolgreich in die Schusslinie (63.). Der Ex-Ebersberger Michael Barthuber schob den Ball dann aber gefühlvoll und eiskalt unter Pohn zum 1:1-Ausgleich hindurch, nachdem dessen Vorderleute ein Kopfballduell an der Strafraumkante zu viel verloren hatten. Es folgte ein rassiger Relegations-Kampf, den Alex Rojek (81.) und Stefan De Prato im Alleingang hätten entscheiden müssen (88.), von Markovic, respektive Rücklage aber gestoppt wurden. So blieb es beim 1:1-Remis und dem wichtigen Auswärtstor für den Aufsteiger, der sich am Sonntag daheim auf einen heißen Tanz im zweiten Teil des Schicksal-Duells einstellen kann.