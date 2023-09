Punktspiel-Premiere nach 24 Jahren: TSV Egmating schickt Frauenmannschaft an den Start

Von: Wolfgang Herfort

Das ging erstaunlich schnell. Ein neues Frauenteam zu gründen, fanden sie auch gut. Egmatings Abteilungsleiter und Trainer Georg Keller über die Sponsorensuche. © Egmating

Erstmals seit 24 Jahren spielt ein Frauenteam beim TSV Egmating wieder ein Punktspiel. Vor dem Spiel herrscht große Euphorie.

Egmating – Der Fußball erlebt in Egmating derzeit einen Höhenflug. Zumindest im Erwachsenenbereich. Neben elf Nachwuchsteams sind beim Bayerischen Fußball-Verband drei Herren-Teams sowie eine Seniorenmannschaft im Punktspielbetrieb gemeldet. Für die Saison 2023/24 haben die Egmatinger sogar wieder eine Frauenmannschaft gegründet. Ein Revival. Denn schon 1995 wurde erstmals im Damenbereich gekickt.

Es blieb allerdings eine kurze Ära. 1999 war bereits wieder Schluss, das Team aufgelöst und abgemeldet.

Fast 30 Spielerinnen im Kader beim TSV Egmating

Vor einigen Monaten bekam der Gedanke, eine Frauenmannschaft neu entstehen zu lassen, Auftrieb. Nicht zuletzt dank Jenny Johnston, die das TSV-Fußballgeschehen seit geraumer Zeit aufmerksam verfolgte und sogar einige Male in der neuen dritten Egmatinger Herrentruppe mit kickte.

Gemeinsam mit Abteilungsleiter Georg Keller und Lukas Franz wurde in rasanter Geschwindigkeit aus einer Idee Realität: der TSV Egmating hat wieder eine Frauenmannschaft. Schnell wuchs die Zahl fußballbegeisterter junger und jung gebliebener Frauen auf knapp 30 an. Neben der Arbeit, die eine Teamgründung mit sich bringt, wurden Zeiten fürs Training, Testspiele, Coaches und Betreuer organisiert.

Für die Versorgung mit Spielkleidung und sonstiger textiler Ausstattung musste der Abteilungsleiter nicht lange Klinken putzen. „Das ging erstaunlich schnell“, erinnert sich Georg Keller, „schon das Vorhaben, eine dritte Mannschaft ins Leben zu rufen, wurde tatkräftig unterstützt. Und ein neues Frauenteam zu gründen, fanden sie auch gut.“

Einer derjenigen, der Gefallen an der Idee fand, war Wolfgang Kirschbauer, Inhaber eines ortsansässigen Heizungs- und Sanitärbetriebes (Ki-Eg). „Eine Anfrage hat gereicht“, erinnert sich Egmatings Abteilungsleiter an die spontane Zusage der Unterstützung. Gesagt, getan.

Die komplette Frauenmannschaft kann dank des Sponsors einheitlich mit neuen Ausgehanzügen am kommenden Sonntag in ihre erste A-Klasse-Saison starten. Die erste Pflichtspielreise führt die Egmatinger Fähen an die BSA Heinrich-Wieland-Straße, wo sie um 11 Uhr von der SG SV Gartenstadt Trudering/ESV München-Ost empfangen werden.

Nach dem ersten Testspiel gegen Centro Argentino II (3:2) fährt Kellers Team mit einem Erfolgserlebnis aus der Generalprobe nach München. Obgleich dies nach der 1:8-Heimniederlage am Mittwochabend gegen Kreisklassist TSV Eching II sonderbar klingen mag. Nur löste der späte Freistoß-Ehrentreffer von Malin Regul (87.) auf dem Platz und unter den über 50 TSV-Fans sichtlich großen Jubel – und viel Vorfreude auf die erste Frauen-Punktrunde seit 24 Jahren aus.

Egmating: Heinemann, Johnston, Kahl, Kaiser, Kleiber, Althammer, Heiler, Betzendörfer, Menger, Regul, Knöferle; Heninger, Ehler, Rammel.