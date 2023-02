TSV Poing: Neuzugänge der anderen Art

Teilen

Mit vollem Körpereinsatz dabei: Florian Bobaj (Mitte) im Vorbereitungsspiel gegen den FC Dreistern. Foto: ChristIAN Riedel © ChristIAN Riedel

In Poing herrscht Aufbruchstimmung. Mit großer Zuversicht starteten die Kreisklasse-Fußballer um Stefan de Prato und seine Mannen in der vergangenen Woche in die Vorbereitung auf die Rückrunde.

München/Poing – „Ich habe mich gefreut, die Jungs wiederzusehen. Wir waren an beiden Trainingstagen gut 20 Leute. So hatte ich es mir vorgestellt“, freute sich der Coach über die rege Beteiligung. Mit dabei war auch ein potenzieller Neuzugang. Marc Koblizek, der bis 2018 bereits beim TSV aktiv war, testet aktuell, ob sein vorbelastetes Knie dem Stress standhält. „Er ist ein Poinger Junge und sieht, dass sich bei uns etwas bewegt. Er wäre natürlich eine Verstärkung“, hofft de Prato auf Koblizek-Einsätze in der Rückrunde.

Auch Stefan de Prato selbst ist so etwas wie ein Neuzugang. In der Hinrunde verletzte sich der Spielertrainer schwer am Knie und kam nur auf fünf Einsätze. „Momentan spüre ich schon noch etwas. Es ist natürlich auch eine Kopfsache. Aber bis zum ersten Pflichtspiel dürfte ich wohl voll einsatzbereit sein“, meint de Prato.

Im ersten Freundschaftsspiel gegen den FC Dreistern am Sonntag kamen beide schon mal auf erste Einsatzminuten. Trotz der 0:1-Niederlage hatte der Test also einen positiven Charakter. „Ich bin zufrieden. Bei uns sind alle zum Spielen gekommen. Mein Knie hat gehalten“, sagt de Prato, der auf eine Hinrunde mit gemischten Gefühlen zurückblickt. Der Kreisklassist hatte zu Saisonbeginn große Probleme, verschaffte sich dank eines starken Endspurts aber noch ein Polster von fünf Zählern auf den ersten Abstiegsrang. „Wir hatten viele Verletzte. In der Rückrunde müssen wir noch einige Punkte holen. Wir spielen nach wie vor gegen den Abstieg, aber ich bin guter Dinge, dass wir die Liga halten“, betont de Prato.

Nach dem anvisierten Klassenerhalt soll in der kommenden Saison dann oben angegriffen werden, ebenfalls mit Stefan de Prato an der Seitenlinie. „Wir haben uns bereits mündlich auf eine Verlängerung meines Vertrags geeinigt. Ich fühle mich sehr wohl in Poing und komme in der Mannschaft gut an. Die Vereinsführung ist auch zufrieden. Das waren wichtige Gründe für mich“, begründete de Prato seine Zusage und hatte außerdem eine erfreuliche Nachricht für die Poinger Spielerfrauen parat. „In der kommenden Woche ändern wir den Trainingsrhythmus aufgrund des Valentinstags. Dieser Wunsch kam aus dem Team.“ Die Stimmung in Poing könnte derzeit also kaum positiver sein. So fiebert der TSV bereits dem Pflichtspieltstart am 19. März gegen Grasbrunn entgegen. fhg

Poing: Hinz, Graßnick, Frühholz, Obermaier, Schwarz, F. Bobaj, Heinsch, G. Bobaj, Lauri, Hering, Siebert - Nick, Feichtmeyer, Simeth, Adler, S. + C. de Prato, Kraus, Bode, Koblizek

Weitere Testspiele:

19. Februar, 14.30 Uhr: DJK Oberndorf (H); 23. Februar, 20 Uhr: FC Finsing (H); 26. Februar, 14.30 Uhr: SV Forsting-Pfaffing (H); 5. März, 13.30 Uhr: TSV Ottobrunn II (H); 12. März, 13.30 Uhr: TSV Haar (H).