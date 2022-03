„Nur nicht nochmal absteigen“: TSV Ebersberg geht fast ohne Druck in die Rückrunde

Von: Wolfgang Herfort

Geht ohne Druck in den Auftakt: Ebersberg-Coach Timi Tepedelen. © JRO

Einen schwereren und dennoch leichter zu bespielenden Gegner hätten die Kreisstädter um Trainer Timi Tepedelen zum Auftakt nicht erwischen können: Tabellenführer Srbija München.

Ebersberg - Gegen den souveränen Tabellenführer der Kreisliga 3 werden von den Ebersbergern kaum Wunderdinge erwartet. So können sie auf dem Kunstrasen der Bezirkssportanlage in der Fritz-Erler-Str. 3 ohne Druck auftreten – und gegen einen wiederholten Abstieg punkten.

Das zuletzt absolvierte Vorbereitungsspiel sollte jedenfalls Mut machen. Mit 7:4 schossen sich die Eber gegen den SV Großköllnbach in Punktspiellaune. Auch wenn der Gegner nur in der Kreisklasse zuhause ist, stellten Yannik Sabatier mit gleich vier Treffern, Severin Niedermaier (2) und Thomas Grünwald unter Beweis, dass sie wissen, wo das gegnerische Tor zu finden ist. Von Rang zehn aus nehmen die Ebersberger den Rest der Saison in Angriff. Ihr Abstand zum ersten Relegationsplatz, den derzeit der ATSV Kirchseeon belegt, beträgt zwar nur einen Zähler. Doch haben die Kreisstädter bei zwei Nachholspielen auch noch Gelegenheit, den Abstand schnell und deutlich zu vergrößern. Motto: „Nur nicht noch einmal absteigen.“ hw