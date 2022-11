„Offensiv zu wenig gemacht“: FC Ebersberg zieht Kürzeren gegen Reserve des Kirchheimer SC

Offensiv zu wenig: FC Ebersberg unterliegt Kirchheimer SC II © Fluri Bajramaj ,

Der FC Ebersberg hat sich im Nachholspiel gegen den Kirchheimer SC II teuer verkauft, aber mit 0:1 (0:1) den Kürzeren gezogen.

Ebersberg – „Es war fußballerisch mit die beste Leistung von uns in der bisherigen Saison und das gegen einen richtig guten Gegner. Uns hat leider das Abschlussglück gefehlt“, so Dominik Pries, der Spielertrainer des Kreisklassisten.

In der ersten Hälfte sah Pries seinen FCE noch unterlegen: „Da haben wir offensiv zu wenig gemacht.“ Kurz vor dem Seitenwechsel gingen die Gäste nach einer Standardsituation durch „einen Billardtreffer“ in Führung. „Der Ball ist an tausend Füße und dann ins Tor gesprungen. Das war unglücklich“, so Pries. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann die bessere Mannschaft.“ Ebersberg spielte sich mehrere gute Möglichkeiten heraus, sodass der Ausgleich in der Luft lag. Jedoch waren die Versuche nicht von Erfolg gekrönt – es blieb beim 0:1. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, haderte Pries und blickte anschließend bereits auf die ausstehenden Partien vor der Winterpause. „Mindestens ein Spiel davon sollten wir gewinnen.“ Nächster Gegner ist Aschheim II. (fhg)

FC Ebersberg: Frank, V. + M. Ortmann, Kir, Bajramaj, Müller, Terzija, Shabani, Steinke, Stöckel, Pries; Michel, Krasniqi.