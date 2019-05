Ottobrunn gegen Baldham-Vaterstetten II wegen Personalnot abgesagt

Verletzungen und Krankheiten verhindern Partie

von Julian Betzl schließen

Die Krankheits- und Verletzungsmisere im Herrenbereich des SC Baldham-Vaterstetten hat einen neuen Tiefpunkt erreicht.

TSV Ottobrunn – SC Baldham-Vat. II abgesagt

„Jetzt ist es wirklich so abartig, dass ich das Spiel in Ottobrunn absagen muss“, sagte Reservecoach Ismail Sahmurat ernüchtert. „Ich kann mich da gegenüber den anderen Mannschaften in der Liga nur entschuldigen, nur was soll ich machen? Selbst mit Spielern aus der Dritten, der A-Jugend und von den Senioren bekomme ich keine elf Mann zusammen.“ Gleichzeitig ist die dezimierte Bezirksliga-Elf ebenfalls mit Mann und Maus zum Topspiel nach Freilassing unterwegs. „Eine Spielverlegung ging sich bei Ottobrunn nicht aus“, hofft Sahmurat inständig, dass er zumindest am Mittwoch, 8. Mai, in Heimstetten eine Elf aufbieten kann. „Das war in letzter Zeit ja schon absehbar, weil ich nur immer sieben Leute im Training hatte. Dass es jetzt aber immer schlimmer und schlimmer wird, ist sehr traurig.“ bj