TSV Oberpframmern feiert Transfer-Coup – „Er hebt uns auf ein anderes Niveau“

Von: Wolfgang Herfort

Stefan Lechner: Der Stürmer wechselt zum TSV Oberpframmern. © fupa

„Uns ist ein Transfercoup gelungen.“ Benedikt Fürst, Abteilungsleiter der Pframmerner Kicker, sprühte vor Begeisterung, als er den jüngsten Neuzugang verkündete.

Oberpframmern – „Er hebt uns auf ein anderes Niveau.“ Der so hoch Gelobte ist kein Unbekannter: Stefan Lechner.

Beim TSV Ebersberg als Stürmer groß geworden, spielte der heute 29-Jährige einst beim SC Baldham-Vaterstetten in der Bezirksliga und zuletzt beim TuS Holzkirchen, wo er einen Stammplatz im Landesligakader hatte. Der Wechsel zu einem Kreisligisten sei dem Wunsch Lechners geschuldet, „im Fußball etwas kürzer zu treten. Irgendwann gehen Beruf und Familie eben vor“, weiß Fürst, der selber erst kürzlich seine aktive Laufbahn beendet hatte und vorher schon mit dem Kastenseeoner bekannt war. „Da ging es ruckzuck, dass wir ihn überzeugen konnten, nach Pframmern zu kommen“, sagt Fürst zum ablösefreien Neuzugang.

Natürlich soll Stefan Lechner nicht nur die Qualität des Kaders erhöhen, von ihm werden auch diverse Tore für den Klassenerhalt erwartet, gesteht Fürst. „Wir freuen uns narrisch und erhoffen uns auch eine positive Auswirkung auf die Mannschaft“, so Pframmerns Kickerboss. Ganz so einfach war es allerdings nicht, das Interesse des Stürmers zu wecken, wie Spielertrainer Manu Lutz gestand: „Es war ein harter Kampf.“ Dem Vernehmen nach hatte auch der VfB Forstinning um die Dienste des 29-Jährigen geworben. Doch der Trainerwechsel in Holzkirchen und der Umstand, mit Bruder Florian Lechner in einer Mannschaft spielen zu können, gaben wohl letztlich den Ausschlag.

Nicht zu vergessen, die Perspektive, die der TSV Oberpframmern zu bieten hatte: Stefan Lechner wird als „vollwertiges Mitglied ins Trainerteam integriert“, so Manu Lutz. Auch er schwärmt von der neuen Konstellation: „Wenn du zum besten Sturmduo der abgelaufenen Kreisligasaison (Daniel Esterl und Florian Köster – Anm.d.Red.) einen Mann wie Stefan Lechner dazu bekommst, dann ist das mehr als ein Qualitätsplus.“ (Wolfgang Herfort)