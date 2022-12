U9 sorgt für „geniale Stimmung“: Poinger Masters begeistert bei Neuauflage – TSV 1860 unangefochten

Kickers stehen Spalier: Bei der Siegerehrung gratulierten die Stuttgarter und Hallensprecher Stefan Bürgermeier (hi., l.) den Münchner Löwen zu Platz eins. © kn

Ein Drittel ihres hochklassig besetzten Hallenmasters haben die Verantwortlichen der Jugendleitung des TSV Poing bereits erfolgreich absolviert.

Poing – Das U9-Turnier in der Dreifachturnhalle entschied der Nachwuchs des TSV 1860 München unangefochten für sich. Mit sieben Siegen und nur einem 2:2-Remis gegen die zweitplatzierten Stuttgarter Kickers standen sie am Schluss souverän auf Platz eins. Die Schwaben ihrerseits hatten sich davor durch ein weiteres Unentschieden den Weg nach ganz oben bereits verbaut. Denn der gastgebende Nachwuchs trotzte den Kickers vor voller Tribüne ein 0:0 ab und landete am Ende auf dem tollen dritten Rang.

Corona bedingt hatte der TSV die beiden vergangenen Jahre keine Hallenmasters anbieten können. „Wir waren somit zum Teil wieder jungfräulich, ein Turnier mit diesem Umfang auszurichten“, schilderte Stefan Eittinger, einer der TSV-Organisatoren, die Problematik im Vorfeld, um ein top strukturiertes Turnier dieser Größenordnung und mit Teams aus allen Himmelsrichtungen und Leistungszentren abzuhalten. „Die Zahnräder haben aber wie vor Corona alle ineinander gegriffen.“ Der Wettkampf sei „super“ gelaufen. „Wir haben die Mannschaften inklusive aller Zuschauer wie gewohnt rundum begeistert“, meinte Eittinger, dessen Dank an alle emsigen Helfer und Eltern ging, ohne die solch ein Event nicht stemmbar sei, egal ob beim Empfang, Auf- und Abbau in der Halle oder beim Catering.

Es sei eine gelungene Generalprobe für das kommende Wochenende, 10./11. Dezember, gewesen, an dem zwei weitere Turniere für Hochbetrieb im Sportzentrum sorgen werden, freute sich der Organisator. Am Samstag kickt die U11, tags darauf die U10 (beide ab 10 Uhr) um die Pokale. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Wir freuen uns sehr darauf, alle Mannschaften und Gäste in Poing und speziell in der Halle begrüßen zu dürfen“, sagte Eittinger. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Die Poinger Jugendleitung hofft erneut auf „geniale Stimmung und spannende Spiele“. (ola)