Probst: "Es läuft alles nach Plan"

SCBV am Sonntag im Totopokal gefordert

SC Baldham-Vaterstetten - Erholung gab es beim jüngsten Trainingslager am Gardasee für die Spieler des SC Baldham-Vaterstetten zwar nur bedingt. Dass die beiden an diesem Wochenende anstehenden Spiele zu einer Überbelastung seines Teams führen könnten, glaubt SCBV-Coach Mike Probst trotzdem nicht:

„Wir haben einen Kader von 20 Leuten. Wir werden das so dosieren, dass es keinem zuviel wird.“ Am Samstag ist der Bezirksligist DJK Pasing zum Testspiel zu Gast. Am Sonntag geht es im Totopokal zum Kreisklassisten SV Helios-Daglfing (14.30 Uhr). „Es läuft alles nach Plan. Die Vorbereitung und das Trainingslager sind sehr gelungen“, so Trainer Probst. Der Ligaauftakt findet für den SCBV am Samstag, 11. März, gegen den TSV Dorfen statt.

Text: Johannes Piller

Quelle: fussball-vorort.de