TSV Egmating: Qualität und Empathie als Erfolgsfaktoren

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Die beiden Egmatinger Erfolgsgaranten haben allen Grund zum Feiern: Thomas Jehl (l.) und Max Beer sind mit ihrem Team unerwartet in die B-Klasse aufgestiegen. Foto: kn © kn

Die Reserve des TSV Egmating stieg in der vergangenen Saison erstmals in die B-Klasse auf. Wider aller Erwartung des Abteilungsleiters Georg Keller.

Egmating – „Nur gut durchbringen“, hatte Georg Keller das Ziel für die zweite Mannschaft des TSV Egmating ausgegeben. Größere Ambitionen verboten sich für ihn von alleine, schwebten doch bereits auch Gedanken an die dritte Garnitur im Hinterstübchen herum. Doch Keller hatte nicht mit dem Ehrgeiz des Trainerteams und dem Engagement der Spieler gerechnet. Die Coaches Thomas Jehl (33) und Max Beer (26) wollten mit ihrem Team den Beweis antreten, dass sie zu gut sind, um nur in der C-Klasse zu kicken. Es gelang: eine Meisterschaft mit Ansage.

Die Erfahrung, dass sich ein Titelgewinn - zumindest nicht ohne großen Kapitaleinsatz – nicht planen lässt, wurde ad absurdum geführt. In erster Linie durch Disziplin. „Wir haben auf Qualität gesetzt und die Empathie der Jungs“, sagt Jehl. Vorbei die Zeiten, in denen die Spieler angeschlagen vom Wochenende und durchstandenden Feierlichkeiten zum Punktspieltermin erschienen.

Egmatinger B-Elf siegt in Ottobrunn

Die Trainingsbeteiligung? „Enorm“, verriet Jehl. Rund 20 Akteure hätten sich dem Unternehmen Aufstieg verschrieben gehabt. Für den Egmatinger Coach kein Wunder, „sind doch mehrere Spieler dabei, die schon acht Jahre in der Zweiten kicken. Die wollten unbedingt einmal aufsteigen.“

Ausgerechnet in der größten Personalnot wurde am 18. Spieltag der Schalter Richtung Aufstieg umgelegt. „Eine komplette Elf stand verletzt draußen“, erinnert sich Jehl an die Partie in Ottobrunn im März, „wo wir bis dahin noch nie gewonnen haben“. Als man dann „quasi mit der Resterampe“ den Dreier (3:1) holte, sei man sich sicher gewesen, „das wird klappen“ mit dem Aufstieg.

Ungefährdeter Aufstieg

Zumal sich die Torgefahr auf „mehrere Füße verteilte“ und die Mannschaft ihren Coach immer wieder überraschte: „Es war beeindruckend, wie schnell und gut sie sich auf neue Aufgaben eingestellt hat“, zollte Jehl dem Team höchstes Lob. Eine Erfolgsserie in der Rückrunde mit sechs Siegen in Folge legte den Grundstein für die bereits vier Spieltage vor Saisonende feststehende Qualifikation zur Teilnahme an der kommenden B-Klassen-Runde.

Dass ein klitzekleiner Wermutstropfen in die Meisterschaftsfeier fiel und man sich in der letzten Partie zuhause noch eine 1:3-Niederlage gegen den FC Parsdorf II einfing, störte nicht wirklich. Der erste Aufstieg einer Egmatinger Zweiten, „ein historisches Ereignis in der Vereinsgeschichte“, wie Abteilungsleiter Georg Keller würdigte, wurde entsprechend gefeiert (siehe Bild).

Saisonziel Klassenerhalt

In die am Dienstag, 4. Juli, startende Vorbereitung gehen die Egmatinger Fußballer mit dem (gemeinsam) ausgegebenen Ziel: Klassenerhalt frühzeitig sicherstellen. Auch wenn ein weiteres Premierenereignis ansteht. Der TSV Egmating wird in die Spielzeit 2023/24 erneut eine dritte Mannschaft in der C-Klasse aufs Feld schicken. Unter der Führung von Spielertrainer Ulrich Rammel will man allen Akteuren Wettkampfpraxis bieten, und „keinen mehr zuhause lassen müssen“, wie Thomas Jehl betonte. (Wolfgang Herfort)