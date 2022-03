Remis-Könige: Poing II, Markt Schwaben II, Zorneding II und SG Feldkirchen nur Unentschieden

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Sichert den Punktgewinn für den TSV Poing II: Matthias Rohe (im weißen Trikot). © Christian Riedel

Der TSV Poing II und die SG Markt Schwaben II ergattern ein 2:2. Der TSV Zorneding II war geschwächt von Corona-Ausfällen, die SG Feldkirchen unzufrieden.

TSV Poing II - TSV Hohenbrunn II 2:2

Dank Treffer von Matthias Rohe (30./hier beim Kopfball), einem Elfmetertor durch Enis Zogaj (52.) und dem dritten Streich von Denis Marevci (80.) kam die zweite Mannschaft des TSV Poing zu einem 3:2-Sieg über die Gäste vom TSV Hohenbrunn II. Für die wird es langsam eng im Kampf um den Klassenerhalt. (Wolfgang Herfort)

SG Markt Schwaben II – TSV Grafing III 2:2

Die ersten Minuten spielte Markt Schwaben II (C-Klasse 6) mutig nach vorne und ging durch einen Volleyschuss von Sascha Fähnle in Führung (10.). Die SG blieb am Drücker. Nach einem Eckball kam ein Grafinger unglücklich mit der Hand an den Ball, der Schiri zeigte auf den Punkt. SG-Ersatzkapitän Maximilian Scheuenpflug erhöhte auf 2:0 (32.). Nach der Halbzeit zeigte Grafing III ein anderes Gesicht. Standardsituation und lange Bälle brachten Gefahr fürs SG-Tor. Peter Uehlein verkürzte auf 1:2 (53.). Sebastian Weiland gelang das verdiente 2:2 (65.). In den verbleibenden Minuten retteten die Spieler von Trainer Wojtek Wojciechowski mit einer kämpferischen Leistung den Punkt. (Wolfgang Herfort)

Markt Schwaben II: Handrick, Strohmaier, Krumey, Finger, Gebhardt, Klotz, Burlefinger, Scheuenpflug, Fähnle, k.A., Döring – Mechri, Belabbaci, Tegas, Hetemaj.

Grafing III: Pfeifer, Faßrainer, Ammar, Gebele, Maier, Bauer, Weiland, Sewald, Maisch, Schmidt, Ma. Kinzl – Uehlein, Dichtl, Heckmann, Kobrow, Mueller.

TSV Zorneding II – SV Hohenlinden II 3:3

Geschwächt von Corona-Ausfällen und der Abstellung wichtiger Spieler an die Erste, mussten die Gastgeber (B6) große Umstellungen vornehmen. Zudem wurden länger ausgefallene Spieler sofort wieder ins kalte Wasser geschmissen. „Wir hatten gehofft, durch den Lauf, den wir aktuell haben, die Ausfälle kompensieren zu können“, so Zornedings Coach Lukas Höger. Doch es lief nicht wie gewünscht. Hohenlinden ging durch Tore von Alexander Abstreiter (15.) und Moritz Wimmer (35.) mit 2:0 in Führung. Sebastian Hörmann schaffte den Anschlusstreffer (41.), ehe erneut Wimmer zum 3:1 für den SVH II traf (50.). Dass Zornedings Moral stimmt, bewiesen Timo Schüler (60.) und Manuel Kraus (80.) mit den Toren zum 3:3-Endstand. (Wolfgang Herfort)

Zorneding II: Baueregger, Ziepl, Hörmann, Schwürzenbeck, Englmann, Freihaut, Eberhardt, Hahn, Schüler, Duwel, Kapfelsperger – Krauss, M. + A. Ostner, Pfluger, Höger.

Hohenlinden II: Eisenreich, Klein, Ittlinger, Winkler, Schelmbauer, Mujic, Frick, Oberleitner, Roß, Abstreiter, Hufschmid – Wimmer, Chronopoulos, Lihl.

SG Feldkirchen – ASV Glonn II 3:3

Alles andere als begeistert war Feldkirchens Aushilfscoach Florian Harreiner, als er der dicht besetzten ASV-Reserve-Bank ansichtig wurde. Hatte sich doch nahezu die komplette Erste nach ihrem Kreisklassematch dort eingefunden. Doch auch diese qualitativ wie quantitative Überlegenheit brachte den Gästen nicht den erhofften Dreier. Zwar schaffte Christoph Ehmann die Führung (7.), doch die SG hielt dagegen und glich aus (30.). Nach der Pause waren es Felix Michael (56,) und Lorenz Ritzer (70,), die Glonn einem Sieg nahe brachten. Doch innerhalb von vier Minuten (78./82.) schlugen die Gastgeber zweimal zu und retteten einen Zähler. (Wolfgang Herfort)

Glonn II: Krauskopf, Ritzer, Tuschter, Gröbmayr, Ehmann, Ametsbichler, Kneifl, Wagner, Michael, Unger, Niedermayer – Schreiber, Riedl, Kögl, Stefer, König, Mini, Riedhofer, Schuler, Staudinger,