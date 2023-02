VfB Forstinning: Remis gegen Germania Nürnberg zum Türkei-Abschied

Für den VfB Forstinning geht es nach dem letzten Testspiel jetzt wieder nach Deutschland in die Rückrunde © Bernhard Schmöller

Mit einem 1:1 Unentschieden gegen den SC Germania Nürnberg verabschiedet sich der VfB Forstinning aus dem Trainingslager zurück nach Deutschland

Forstinning/Belek – Am Abschlusstag seines Trainingslagers an der südtürkischen Küste bestritt der Fußball-Landesligist VfB Forstinning gestern Nachmittag ein weiteres Vorbereitungsspiel gegen den fränkischen SC Germania Nürnberg.

Dabei musste VfB-Trainer Ivica Coric aufgrund diverser Trainingsblessuren auf einige Akteure verzichten, am Ende kamen aber immerhin 19 der mitgereisten 26 Akteure in den 90 Minuten zum Einsatz. In einer höhepunktarmen ersten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Teams weitgehend. Forstinning verpasste immer wieder den entscheidenden Vertikalpass, auch der Kontrahent aus Nürnberg verursachte wenig Strafraumgefahr.

Der SC Germania schaffte übrigens als Kreisklassist den Durchmarsch in die Bezirksliga und kämpft als Tabellenzweiter um den dritten Aufstieg in Folge. Ein Klassenunterschied war allerdings in diesem Testspiel nicht erkennbar.

Die letzten zwanzig Minuten drehten das gesamte Spiel

In den letzten zwanzig Spielminuten zog Forstinning noch einmal das Tempo an. Nach einem Strafraumfoul an ihm traf Dominik Damjanovic selbst zur VfB-Führung (67.). Doch kurz vor dem Spielende glückte Nürnberg durch Onur Salihoglu der Ausgleich zum 1:1-Endstand. Um 11 Uhr fliegt der VfB-Tross heute zurück in die Heimat. arl

VfB Forstinning: Marko Susac, Fabian Parteli, Matija Milic, Mohamed Al Hosaini, Kenan Numanovic, Felix Meier, Antonio Prgomet, Leonardo Tunjic, Dominik Damjanovic, Ivan Bacak, Mathias Hirt, Korbinian Hollerieth, Ante Basic, Marco Rastel, Nico Weißmor, Markus Müller, Dimitar Kirchev, Ivan Sadric, Luca Topic.