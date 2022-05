„Jungs haben einen Rucksack rumgetragen“: ATSV Kirchseeon muss in die Relegation

Teilen

Der ATSV Kirchseeon (grün) muss in der Relegation ran. © (sro)

Die Relegation und ihre Eigenheiten sind dem ATSV Kirchseeon nicht fremd. In jedem Fall öffnet sie einem die Fahrstuhltür.

Kirchseeon – Zweimal erspielte sich der ATSV unter Trainer Christian Barth die Aufstiegsmöglichkeit in der Kreisklasse. Im ersten Anlauf, 2018, scheiterte man noch am TSV Waldtrudering. Im zweiten machte es gegen Alemannia München „Ping!“und der ATSV fuhr in die Kreisliga hoch.

Genau dieser Gefühlswelt aus dem Sommer 2019 versuchte Barth den Boden zu bereiten, während sich seine Spieler mit hängenden Köpfen im verregneten Heimstetten über die 4:5-Niederlage ärgerten, die sie erneut an die Fahrstuhltür brachte. „So wie wir in der zweiten Halbzeit gearbeitet und gekämpft haben, muss unser Anspruch für die Relegationsspiele sein. Und das haben die Jungs genauso verstanden.“

Abschied verzögert sich - Rucksack mit sich rumgetragen

Dass sich sein Abschied aus Kirchseeon nach fünf Jahren um mindestens 180 Minuten verlängert, sieht Trainer Barth sportlich: „Natürlich hätten wir den Klassenerhalt gerne in Heimstetten entschieden. Jetzt machen wir das eben in zwei Spielen mehr klar.“ Allzu lange dürfe man sich jetzt zwar nicht damit befassen, wie unglücklich das Saisonfinale mit dem verspielten Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Ebersberger gelaufen ist.

Christian Barth stellt dennoch eine Kurzanalyse an, die durchaus für die kommenden Tage von Relevanz sein könnte: „In der ersten Halbzeit hat man gemerkt, dass die Jungs einen Rucksack mit sich rumtragen. Nach dem 0:1 hat das Kopfkino angefangen und das 0:2 hat auch nicht dazu beigetragen, dass der Rucksack kleiner wird.“ Erst die in der Pause ausgerufene Alles-oder-nichts-Mentalität ließ die ATSV-Rucksäcke abfallen. Wer wüsste schon besser als die Relegationsexperten aus Kirchseeon, dass im Fußball-Fahrstuhl kein Platz für Zusatzgepäck ist?