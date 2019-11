Rückschlag für die Frauen des SC Baldham Vaterstetten

„Haben wieder alles gegeben und zwei Tore erzielt“

von Olaf Heid

Die Situation in der Kreisliga hat sich für die Fußballfrauen des SC Baldham-Vaterstetten verschlechtert.

Vaterstetten – Die Aufsteigerinnen unterlagen dem bis dahin sieglosen Schlusslicht SV Sentilo-Blumenau verdient mit 2:3 (2:1) Toren und sind nun gleichauf mit dem Konkurrenten sowie dem TSV München-Ost, der auf dem einzigen Abstiegsplatz liegt.

Die Baldhamer Formation um Coach Julian Kloster erwischte den besseren Start. Lara Sarfert gelang das 1:0 (21.), doch die Gäste drückten auf den Ausgleich, der ihnen per Strafstoß auch gelang (35.). Kurz vor der Pause bekam auch der SCBV einen Elfmeter zugesprochen. Marina Weinehl traf zum 2:1 (45.).

Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste auf dem Vaterstettener Kunstrasenplatz zu. Als das Kloster-Team eine Ecke nicht klärte, kippte die Partie. Blumenau glich aus (56.) und kombinierte immer sicherer. Den Gastgeberinnen blieb nur die Statistenrolle und der Rückzug in die Defensive. „Die Verteidigung bekam oft noch einen Fuß, oder ein Bein dazwischen“, hoffte Kloster auf einen Punktgewinn. Doch ein 30-Meter-Fernschuss belohnte das aktivere Sentilo-Spiel (3:2/79.), mit dem sich der Baldhamer Verfolger drei Zähler sicherte.

Seine Damen hätten „wieder alles gegeben und zwei Tore erzielt“, lobte Kloster. „Durch die leichte Feldüberlegenheit der Gäste in Halbzeit zwei geht das Endergebnis in Ordnung.“ Kommenden Sonntag wartet dann auf den SCBV die finale Aufgabe in 2019 – ein Heimspiel gegen den Post SV (17 Uhr).

SCBV: Obermeier, Bink, Schunck, Fenchl, A. + C. Landgraf, Sachtschal, Mayer, Weinehl, Sieger, Sarfert; Illgner, Schmidt Finzel. ola