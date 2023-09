Gesperrter Neuzugang, sechs Verletzte: Saisonauftakt mit Kaderlücken beim SG Hohenlinden

Von: Olaf Heid

SVH-Damenleiter Jan Rathke erwartet mit Irish Rovers einen kämpferischen Gegner. © FuPa

Die Fußballerinnen der Spielgemeinschaft aus Hohenlinden und Forstern fiebern dem Punktspielauftakt der A-Klasse 1 am heutigen Freitag entgegen.

Hohenlinden – Das war in den vergangenen Wochen auch an der „überraschend hohen Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung“ abzulesen, wie SVH-Damenleiter Jan Rathke erläutert. „Damit sind die Trainer sehr zufrieden. Es war auch neben viel Spaß richtig Zug dahinter.“

Zudem machte die Generalprobe gegen SG Rechtmehring/Oberndorf, ebenfalls A-Klasse, Lust auf mehr. „Wir konnten viel testen und ausprobieren“, freute sich Rathke dank Toren von Laura Haubold und Tanja Blabsreiter über einen 2:0-Erfolg. Im ersten Test hatte es davor noch ein 0:2 gegen Kreisklassist SG Kirchasch gegeben.

SG Hohenlinden – Munich Irish Rovers 19:30

Den Auftaktgegner „kennen wir noch nicht“, erwartet der Herliner Damenleiter zwei Teams auf Augenhöhe und darum eine „enge Kiste“ . Irish Rovers Munich spielte zuletzt noch in der Parallelgruppe, „war aber in den vergangenen Jahren immer im vorderen Drittel der Tabelle zu finden“. Den Gästen eile der Ruf einer „sehr körperlichen Spielweise“ voraus. Darauf gelte es sich einzustellen. Rathke hofft auf ein faires und verletzungsfreies Spiel.

Personell muss das Hohenlindener Trainerteam um Stefan Baumgartner aber einige Lücken verkraften. Aus privaten Gründen oder wegen leichter Verletzungen fallen Franzi Heidfeld, Franzi Stern, Verena Heiss, Linda Penski, Lisa Reim und Maria Forster aus. Zudem ist Kirstin Harthauß, ein Neuzugang aus Rechtmehring, aufgrund ihrer Sperre (Wechsel nach Frist) noch nicht spielberechtigt. „Dennoch können wir einen guten und schlagkräftigen Kader aufbieten“, glaubt Rathke. Zum Team gehören nämlich ebenfalls neu Kathleen und Aline Meincke, die sich wie Harthauß „auch schon sehr gut im Team integriert haben“. OLAF HEID