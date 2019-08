Löwen-Schmankerl zum Auftakt für den SV Hohenlinden

Erster Spieltag der Kreisliga 3

von Wolfgang Herfort schließen

Diesen Gegner hätte wohl jeder Kreisligist zum Start in neue Saison gerne gehabt. Der SV Hohenlinden hat ihn bekommen.

Hohenlinden – Die Mannschaft von Günter Neef eröffnet am heutigen Freitag, 23. August, mit einem Heimspiel die Punktrunde: Gegner um 18.15 Uhr: die dritte Mannschaft der Münchner Löwen. Ein Schmankerl für Coach Günter Neef und seine Spieler.

„Nicht nur die Mannschaft hat gut trainiert und in der Vorbereitung gute Leistungen und Ergebnisse erzielt, auch neben dem Platz sind wir gut vorbereitet“, freut sich SVH-Sprecher Klaus Hufschmid auf das erste Punktspiel. Die Getränke seien kaltgestellt, der Grill sowie Steaks und Würschtl stünden bereit. „Auch sind die neuen Jahreskarten eingetroffen und warten auf unsere treuen Fans“, so Hufschmid.

Trainer Günter Neef zeigte sich mit der Vorbereitung im Großen und Ganzen zufrieden, „auch wenn die Mannschaft noch nicht da ist, wo ich sie jetzt schon gerne hätte“. Wie bei anderen Vereinen litt die Vorbereitung unter arbeits-, verletzungs- und urlaubsbedingten Abwesenheiten.

Durch die zahlreichen Spielerabgänge in der Sommerpause sei viel Qualität verloren gegangen, so Neef, was in seinen Augen aber mehr als kompensiert wurde.

Jetzt heißt es, Wettkampfpraxis zu sammeln und seinen Rhythmus zu finden. Wie bei den Gegnern werde es ein paar Spiele dauern, bis die Mannschaft eingespielt ist und an ihr Leistungsvermögen ran kommt. Neef ist sicher, dass der SV Hohenlinden in der Lage ist, in dieser Saison wieder vorne mitzuspielen. Allerdings steht Thomas Hamberger verletzungsbedingt die nächsten Wochen nicht zur Verfügung.

Die Sechzger, die zum Auftakt nach Hohenlinden kommen, hat Neef einmal beobachtet: „Sie sind eine technisch-taktisch starke Mannschaft; die Vorbereitungsergebnisse waren ähnlich den unseren: Viele Tore selbst erzielt, aber auch den einen oder anderen Treffer zu viel kassiert.“ Neef erwartet ein interessantes Spiel. An ein 0:0 glaubt er nicht, denn seine Offensive sei sehr gut drauf, wie sie in den Vorbereitungsspielen gezeigt habe. ez/hw

Ergebnis-Tipp d. Redaktion – 4:2