SC Baldham zerlegt SV Blumenau - hat beim Siegerfoto aber noch Übungsbedarf

Die falsche Zahl: Die vermeintliche „9“ wurde umgehend korrigiert und das Teambild noch mal gemacht. © SCBV

Mit dem ungefährdeten Sieg gegen den SV Sentilo-Blumenau holen die Spielerinnen des SCBVs Big-Points im Abstiegskampf und vergrößern den Abstand auf die Gäste.

Baldham - Viel besser hätten sich die Kreisliga-Fußballerinnen des SC Baldham-Vaterstetten ihren Ligaauftakt nicht ausmalen können. Obwohl das Team um Trainer Stefan Schunck lediglich zwei Testspiele vor dem wichtigen „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen Ligaschlusslicht SV Sentilo-Blumenau absolvieren konnte, brannten die Baldhamerinnen im Kellerduell ein wahres Torfeuerwerk ab. Dank ihres makellosen Heimauftritts und einem 8:0 (4:0)-Erfolg verschafft sich der SCBV im Abstiegskampf beruhigende fünf Zähler Luft auf die Gäste.

„Unsere Abstiegssorgen sind erstmal passé“, brüllte Stefan Schunck am Telefon nach Spielende gegen die im Hintergrund laufende Kabinenparty an. Dieser Kantersieg sei Beweis dafür gewesen, dass der „ausgezeichnete Teamgeist“ in Reihen des SCBV schon mal eine durchwachsene Vorbereitung kompensieren könne, fand Schunck. „Dieser starke Auftritt war so nicht abzusehen. Und wir haben wirklich nicht gebolzt, sondern den Ball echt gut laufen lassen und einfach gut Fußball gespielt!“

Siegesfreude bei den SCBV-Frauen (hi., v.l.): Anna Kreißl, Marina Weinehl, Sandra Zeilhofer, Eleonore Cabras, Luisa Sieger, Elisabeth Leuverink, Isabel Lorenz, Lina Filardi, Stefan Schunck, (vo., v.l.) Uliana Lindstrøm, Shirin Maier, Michaela Buck, Katharina Bogdanski, Johanna Hemauer, Julia Schunck, Lara Sarfert und Anna von Stein. © verein

Dabei habe die Heimelf besonders vom frühen wie spektakulären Führungstor durch Lina Filardis Volleydrehstoß profitiert (4.). „Nach so einem Dosenöffner pusht man sich gegenseitig noch leichter!“ Noch vor dem Seitenwechsel legten Anna Kreißl (30./39.) und Sandra Zeilhofer (42.) drei weitere Treffer gegen die etwas ersatzgeschwächten Gäste nach. Doppeltorschützin Isabel Lorenz (58./61.), Zeilhofer (63.) und Kunstschützin Filardi (90.) rundeten das 8:0 ab.

Natürlich musste der höchste Punktspielsieg der SCBV-Frauen in der vergangenen Dekade standesgemäß in einem Siegerfoto konserviert werden. Um die erzielten Tore in den Fokus dieses historischen Mannschaftsbildes zu rücken, sollte Johanna Hemauer ihr Trikot mit der Rückennummer nach vorne anziehen. Allerdings trug Hemauer nicht die Acht, sondern die Neun auf dem Rücken. „Ja, die Mädels dachten zuerst, das Spiel wäre 9:0 ausgegangen“, lachte Schunck über ein spezielles Teamfoto, das erst im zweiten Anlauf, Neuaufstellung und Trikotwechsel mit dem Spielbericht übereinstimmte. (Julian Betzl)

SCBV: Bogdanski, Cabras, Weinehl, Filardi, Hemauer, Kreißl, Sieger, Sarfert, Buck, Zeilhofer, Maier; Hinteregger, von Stein, Lorenz.