„180 Minuten die bessere Mannschaft“: Julian Hoch lobt Mannschaftsleistung des SCBV

Die Baldhamer Spieler traten auch im zweiten Spiel gegen den ASV solide auf. © SRO

Baldham-Vaterstetten konnte auch das Rückspiel gegen Großholzhausen mit 1:0 gewinnen. In der Relegation geht es als Nächstes gegen Waldkraiburg.

Vaterstetten – Die erste Hürde im Relegationsmarathon hat der SC Baldham-Vaterstetten mit dem 1:0-Sieg im Rückspiel gegen den Inn/Salzach-Vertreter ASV Großholzhausen übersprungen. Ähnlich dem ergebnisgleichen Hinspiel nahmen sich die beiden Kreisligisten nicht viel, doch zum Schluss setzte sich das vielleicht routiniertere Team durch. „Über 180 Minuten gesehen waren wir die bessere Mannschaft“, konstatierte Baldhams Co-Trainer Julian Hoch nach der Partie.

Die Reaktion von Großholzausens Trainer Franz Riepertinger fiel ähnlich aus: „Wir waren halt nicht in der Lage, in zwei Spielen ein Tor zu schießen.“ Der SCBV muss nun in der zweiten Relegationsrunde am kommenden Mittwoch zuhause (18.30 Uhr) und Samstag auswärts (14 Uhr) gegen den VfL Waldkraiburg antreten. Betreut werden wird Baldham dabei nurmehr von Julian Hoch, Cheftrainer Gediminas Sugzda verabschiedete sich nach der Partie gegen den ASV in den Urlaub.

Stepanek rangiert zum Mann des Spiels – Verhindert und erzielt ein Tor mit dem Kopf

Der SCBV trat in Gedenken an den kürzlich überraschend verstorbenen Gönner Martin Liebler-Seitz mit Trauerflor an, vor dem Anpfiff hielten die Spieler eine Trauerminute inne. Im ersten Durchgang dominierte dann die Heimelf vor etwa 400 Zusehern deutlich und erspielte sich viel Ballbesitz. „Leider haben wir das 1:0 verpasst, bei Chancen von Niklas Stepanek und Moritz Sarfert“, monierte Hoch die fehlende Führung zur Halbzeitpause. Und brachte dadurch Großholzhausen, von lautstarken Anhängern begleitet, wieder ins Spiel.

„Wir haben dann das Risiko erhöht, sind All-in gegangen“, definierte Riepertinger die geänderte, taktische Ausrichtung. Und Baldham musste leiden, hatte laut Hoch sogar um einen Gegentreffer gebettelt. Diesen verhinderte Stepanek mit einer „Wahnsinnsaktion“: Zunächst wehrte Torwart Fabio Di Palma noch einen ASV-Versuch ab, der Abpraller schien für Gästeakteur Florian Grill scheinbar nur noch Formsache. Doch Stepanek klärte auf der eigenen Torlinie mit dem Kopf spektakulär zur Ecke.

Vorbei also die Chance für das Comeback der Großholzhausener, denn quasi im Gegenzug köpfte (natürlich!) Stepanek eine Ecke von Simon Lämmermeier zum 1:0 ein (68.). „Danach haben wir es gut zu Ende gespielt und waren froh, dass die Null steht“, lobte Julian Hoch die seriöse Schlussphase seiner Mannschaft. Und betonte noch das faire Auftreten des Kontrahenten auf und neben dem Platz, trotz der Bedeutung der Partie. „Wir haben nach dem Spiel auch noch brutal gefeiert – trotz der Niederlage“, so Gästecoach Riepertinger. (Christian Scharl)