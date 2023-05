„Verdient gewonnen“ – Baldham spielt Überzahl clever aus und hofft auf letzte Titelchance

Teilen

„Aufopferungsvoll gekämpft“: Corbinian Huber (M) gegen Baldhams Niklas Peter und Dominik Römer (Nr. 19). c.riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

Der SC Baldham-Vaterstetten hat am Freitagabend nach dem verlorenen Kreisliga-Derby gegen Zorneding eine erneute Heimpleite abwenden können.

Vaterstetten – Die Mannschaft von Gediminas Sugzda drehte im zweiten Spielabschnitt auf und siegte mit 4:2 (1:1). „Baldham hat verdient gewonnen“, erklärte Kirchseeons Trainer Günther Lehner. Die Gäste erwiesen sich jedoch als hartnäckiger Gegner. Adrian Naumann (6.) schockte den SCBV bereits in den Anfangsminuten. Mitte der ersten Hälfte ereignete sich dann womöglich die Schlüsselszene der Partie.

In einem Laufduell brachte Kirchseeons Tobias Rehm seinen Gegenspieler zu Fall und wurde vom Schiedsrichter mit Rot des Feldes verwiesen. „Eine sehr harte Entscheidung und der Knackpunkt des Spiels. Es gab einen Kontakt an der Schulter. Es war für mich aber keine hundertprozentige Torchance“, haderte Lehner. „Für uns war es sogar eine Doppelbestrafung“, spielte er auf das daraus resultierende Ausgleichstor an.

Denn Baldhams Simon Lämmermeier (35.) brachte den fälligen Freistoß aus der Halbposition aus rund 20 Metern im Gehäuse der Gäste unter. Trotzdem setzte der ATSV auch nach dem Seitenwechsel das erste Ausrufezeichen und ging durch Lorenzo Roth (58.) erneut in Führung. „Leider bekommen wir anschließend zu schnell das 2:2“, so Lehner über den Ausgleichstreffer durch einen Volleyschuss des eingewechselten Niklas Peter (65.).

Die Platzherren spielten ihre Überzahl in der Folge clever aus. Dominik Römer (71.) brachte den SCBV nach einer Kombination durchs Zentrum in Front und Peter (86.) sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. „Meine Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft, aber am Ende schwanden verständlicherweise die Kräfte“, richtete Lehner lobende Worte an seine Schützlinge.

Der SC Baldham-Vaterstetten wahrte durch den Sieg seine Chance auf die Meisterschaft, da Konkurrent Grüne Heide Ismaning im Fernduell Punkte liegen ließ. (fhg)

SCBV: Di Palma, Reiter, Winzer, Duraj, Lämmermeier, Kreissl, Sarfert, Prehn, Römer, Kaya, Stepanek - Sealy, Toure, Peter.

Kirchseeon: Stemberger, Huber, Rehm, Koch, Koepp, Naumann, Geber, Gütermann, Karanikolas, Hotz, Bliemel - Nowara, Ohlberger, Roth.