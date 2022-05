SC-Baldham-Vaterstetten: Gut durch die Pandemie gekommen - Positive Bilanz beim Klub

Der SC Baldham-Vaterstetten um Erste-Trainer Gedi Sugzda (l.) fasste in seiner Mitgliederversammlung die vergangenen zwei Jahre zusammen. © sro

Der SC Baldham-Vaterstetten blickt frohen Mutes auf zwei Jahre Pandemie zurück. Doch es bleiben Sorgenfalten beim Klub.

Baldham – Wie gut ist der SC Baldham-Vaterstetten durch die Pandemie gekommen? Das war die zentrale Frage bei der Mitgliederversammlung der Fußballabteilung, die am 28. April 2022 zum ersten Mal seit 2020 wieder stattfinden konnte. Die einhellige Antwort aller Verantwortlichen darauf: überraschend gut! Die seit 2017 sinkenden Mitgliederzahlen konnten im vergangenen Jahr gestoppt und sogar umgekehrt werden – zu Beginn diesen Jahres hatte die Abteilung 862 Mitglieder. Und trotz sinkender Einnahmen konnte der Kassenbestand leicht gesteigert und der Kredit für den Kunstrasenplatz an der B304 weiter wie geplant zurückbezahlt werden.

Eindrucksvoll berichtete Jugendleiter Kurt Neugebauer wie die über 400 Spieler und rund 50 Trainer der G- bis D-Jugend mit Online- und Kleingruppen-Training den Widrigkeiten der Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen getrotzt haben. Kam jedoch zu dem Schluss: „Das können wir unseren Kindern nie wieder antun!“ Erst jetzt seien die meisten wieder auf dem Stand von vor zwei Jahren.

Die Führungsriege der SCBV-Kicker (v.l.): Walter Geck. Alexander Bestle, Kurt Neugebauer, Ralf Steinbacher, Alex Klinger, Helmut Lämmermeier, Dieter Dallheimer, Harald Fürmetz, Daniel Leuverink. Es fehlt Peter Brenner (Spiel- und Trainingsbetrieb). © SC Baldham-Vaterstetten

SC Baldham-Vaterstetten: A-, B-, C-Junioren tun sich schwerer

Die Jugendarbeit des SCBV ist hingegen in vielen Bereichen ihrer Zeit voraus: von der Organisation von FUNino-Festivals mit fünf weiteren Clubs bis hin zur Einführung einer Jugendvertretung. „Wir sind sichtbar bis in den DFB“, so Jugendleiter Neugebauer, der im Dezember stellvertretend für die SCBV-Jugendabteilung den Ehrenamtspreis des BFV überreicht bekam.

Etwas weniger euphorisch fiel die Bilanz der älteren Jugend (A-, B, C-Junioren) aus: Immerhin konnte in jedem Jahrgang mindestens eine Mannschaft an den Start gehen – teils auch durch Spielgemeinschaften mit Parsdorf und Anzing. Für den neuen Leiter Großfeld Walter Geck geht es nun darum, diese Entwicklung zu stabilisieren und mittelfristig in jedem Jahrgang eine Leistungsmannschaft in einer höheren Spielklasse zu etablieren.

SC Baldham-Vaterstetten: Erste Herrenmannschaft wohl kurz vor Abstieg

Für den Mädchenfußball sei Corona eine besondere Herausforderung gewesen, berichtete der Leiter Damen & Mädchen, Alex Klinger: Doch trotz der geringeren Kaderstärke (teilweise trainieren zwei bis drei Jahrgänge zusammen) schaffte es der SCBV, E-, D- und B-Juniorinnen als Teams an den Start zu bringen. Die Damenmannschaft in der Kreisliga hat rund 30 Spielerinnen im Kader – in der nächsten Saison soll sich daraus zusätzlich eine 2. Damenmannschaft als U19w entwickeln.

Am ehesten Sorgenfalten bereitet der SCBV-Abteilung die erste Herrenmannschaft, die dem Abstieg kaum entgehen dürfte. Einziger Lichtblick: Der ehemalige litauische Internationale Gediminas Sugzda hat als Chef-Trainer unabhängig von der Liga für eineinhalb Jahre unterschrieben. Der Verein setzt also volles Vertrauen darauf, dass der 53-Jährige die wohl unausweichliche Restrukturierung des Kaders moderieren wird. Dabei werden verstärkt auch Talente aus den Herren II und der U19 in den Fokus geraten. Abteilungsvorstand Lämmermeier über die Führungsriege des Vereins: „Mit einem starken Vorstandsteam, sehr engagierten Trainern und ehrenamtlichen Helfern sind wir sehr gut durch die Pandemie gekommen. Die Herausforderungen sind nicht weniger geworden, aber wir sind in die richtige Richtung unterwegs. Hierfür holen wir uns immer Verstärkung ins Team.“ (Redaktion Ebersberg)