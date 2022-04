SC Baldham-Vaterstetten: „Tapferkeitstest“ gegen ESV Freilassing - Gegner in Form

Fabian Kreißl (l.) und sein SCBV unternehmen einen neuen Versuch, um in Freilassing zu punkten. © stefan rossmann

Der SC Baldham-Vaterstetten trifft auf den ESV Freilassing - oder besser gesagt: Team mit Niederlagen-Serie empfängt Team mit Sieges-Serie.

Vaterstetten – Keinen Punkt hat der ESV Freilassing nach der Winterpause abgegeben, selbst Forstinning besiegt und damit das Meisterschaftsrennen bis heute spannend gehalten. Doch selbst ohne diesen Erfolgslauf, gäbe es für SCBV-Coach Gedi Sugzda „keinen günstigen Zeitpunkt“ für ein Gastspiel bei den Eisenbahnern.

Nach nunmehr drei Siegen, gefolgt von drei Niederlagen unter seiner Regie sieht er das Auswärtsspiel (Sa., 16 Uhr) als „Tapferkeitstest“ für sein Team an. „Gegen diese gute Angriffsreihe sehen wir, ob wir kämpfen und die Zweikämpfe richtig annehmen.“ Nur eine „unangenehm enge“, ständig aufmerksame Intensivbetreuung, könne Freilassings 28-Tore-Duo Deiter/Schmitzberger einigermaßen, „aber nicht komplett“, in Schach halten. Baldhams Abwehrchef Fabian Kreißl wird diesen Begleitservice maßgeblich koordinieren und sagt: „Ich freue mich auf ein eigentlich cooles Bonusspiel, wo der Druck für uns nicht so groß ist wie gegen die direkten Konkurrenten.“

SC Baldham-Vaterstetten: Zuletzt gab es drei Niederlagen für den SC

Zwar hat Kreißls Team in Freilassing noch nie einen Punkt gewonnen, sehr wohl aber das Hinspiel mit 2:1. „Davon können wir uns jetzt aber nichts mehr kaufen.“ Der spielende Co-Trainer von Gedi Sugzda gibt sich bei fünf ausstehenden Rettungs-Chancen optimistisch, den SCBV in der Bezirksliga halten zu können. Gleichwohl gibt Kreißl zu, sich aktuell in der „schwierigsten Phase“ seiner Vereinslaufbahn zu befinden.

Seit der D-Jugend trägt der 27-Jährige das Vereinswappen auf der Brust, Vor dem Heimspiel gegen Moosinning wurde er von Vereinsvorstand Josef Schmid und Abteilungsleiter Helmut Lämmermeier mit einer Ehrenurkunde für 200 Pflichtspiele im Herrenbereich ausgezeichnet. „Diese Wertschätzung hat mich sehr gefreut und ist mir wichtig. Dass ich diese 200 Spiele nur für Baldham mache, war ja nicht vorhersehbar.“

Neun Spielzeiten SCBV, neun Spielzeiten Bezirksliga. An den drohenden Abstieg will das Urgestein gar nicht denken. „Zumal dieser nicht unbedingt mit einem direkten Wiederaufstieg verbunden wäre.“ In diesen schwierigen Zeiten erinnert sich Kreißl an sein Debütjahr. „Am letzten Spieltag konnten wir als Außenseiter mit 2:0 in Töging den Abstieg verhindern. Auf diesen Ausgang hoffe ich jetzt wieder.“ (Julian Betzl)