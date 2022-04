SC Baldham-Vaterstetten: Grundordnung gegen den Tabellendritten FC Moosinning wahren

SCBV-Coach Gediminas Sugzda weiß, was die Uhr geschlagen hat. Für sein Team ist es wieder an der Zeit, das Punktekonto aufzustocken. © stefan rossmann

Auf den SC Baldham-Vaterstetten wartet am Gründonnerstag mit dem FC Moosinning ein harter Brocken. In diesem Jahr gewannen die Gäste drei ihrer vier Partien.

Vaterstetten – „Es gibt drei Mannschaften in dieser Bezirksliga Ost, die in ihrer eigenen Liga spielen“, erklärt Gedi Sugzda und zählt auf: „Moosinning, Forstinning und Freilassing spielen um den Aufstieg, und wenn du gegen die was holst, kannst du dich sehr freuen.“ Zum Leidwesen des Fußballtrainers, der nach anfänglicher Erfolgsserie durch zwei Pleiten mit seinem SC Baldham-Vaterstetten wieder bis zum Hals im Abstiegssumpf feststeckt, bildet dieses Spitzentrio exakt die Hälfte des SCBV-Restprogramms.

Heute Abend empfängt man um 20 Uhr den FC Moosinning (3.), der sich im Aufstiegsrennen wohl keinen Ausrutscher mehr erlauben will und darf. Einen solchen Gäste-Fehltritt und Punktgewinn zu provozieren, sei laut Sugzda nur möglich, „wenn wir einen Sahnetag erwischen, alles geben und Glück haben. Aber natürlich musst du auch gegen starke Gegner punkten, um da unten rauszukommen.“

SC Baldham-Vaterstetten: Gedi Sugzda hofft auf Sahnetag

Keinesfalls dürfe man daher abrupt die Grundordnung und Ruhe verlieren, wie zuletzt beim 1:4 in Saaldorf. „In der ersten Halbzeit hat noch alles gepasst. Aber wenn es bei uns nicht mehr so läuft wie gewünscht, fehlt uns auf dem Platz die ordnende Hand.“ Der auch für solche Momente in die Innenverteidigung zurückgezogene Fabian Kreissl nimmt in Sugzdas Augen seine Führungsverantwortung zwar „hervorragend“ wahr. „Nur folgen ihm entweder nicht alle oder wir haben manchmal Qualitätsprobleme.“ Jedenfalls scheint sich mancher SCBV-Kicker nach den drei Auftaktsiegen unter dem neuen Coach qualitativ etwas überschätzt zu haben. „Die beiden schlechten zweiten Halbzeiten gegen Langengeisling und Saaldorf haben diejenigen auf den Boden zurückgeholt, die nach den ersten drei Spielen abgehoben sind“, kündigt Sugzda dennoch nur kleinere Veränderungen an.

Der personelle Spielraum sei gering, kurzfristige Ausfälle zuletzt die Regel gewesen. Immerhin wird mit Roman Krumpholz eine hoch geschätzte Führungsfigur in den Kader zurückkehren. „Für ein paar Minuten wird‘s reichen“, macht Sugzda außerdem der kleine Heimnimbus von zwei Siegen aus zwei Spielen Mut. (Julian Betzl)