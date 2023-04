Unablässige Baldhamer auf Aufstiegskurs: SCBV siegt souverän beim FC Phönix

Simon Lämmermeier traf gleich zweimal vom Punkt. © M. Ziegler

Der SC Baldham-Vaterstetten hat im Rennen um die Kreisliga-Meisterschaft erneut seine (Bezirksliga-) Klasse unter Beweis gestellt.

Vaterstetten – Beim FC Phönix München siegte der SCBV souverän mit 3:0 (1:0) und demonstrierte erneut Nervenstärke im Fernduell mit Ismaning um die Spitzenposition.

„Wir schauen natürlich auch immer rüber, was Grüne Heide so macht. Es wird vermutlich bis zum Schluss spannend bleiben“, so Baldhams Trainer Gedi Sugzda. Seine Schützlinge erledigten ihre Hausaufgaben in München mit Bravour: Timon Becker (3.) nickte eine Flanke von Simon Lämmermeier zur 1:0-Führung ein.

„Das hat unserem Spiel gut getan. Wir hatten es unter Kontrolle“, analysierte Sugzda. „Aber auch der Gegner hat gut mitgespielt und es uns nicht leicht gemacht.“

Dennoch ließen die Baldhamer in der Defensive kaum etwas zu. Mitte der zweite Hälfte verbesserten sich die Aussichten der Gäste zusätzlich. Becker wurde im Sechzehner rüde zu Fall gebracht, den folgenden Strafstoß verwandelte Lämmermeier zum 0:2 (57.) . In der Schlussphase durfte Baldhams Elfmeterspezialist erneut sein Glück versuchen und traf zum 3:0-Endstand (82.).

„Wir werden nicht nachlassen“, schickte Gediminas Sugzda vor dem nächste Kapitel im Fernduell um die Meisterschaft eine selbstbewusste Kampfansage nach Ismaning. (fhg)

SCBV: Di Palma, Duraj, Olwa, Lämmermeier, Kreissl, Becker, Toure, Prehn, Römer, Gangutis, Stepanek - Reiter, Paul, Bär, Ayari.