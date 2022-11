SC Baldham-Vaterstetten: Fortunas Mysterium auf der Spur

SCBV empfängt bestes Auswärtsteam der Kreisliga 3 München

Der SC Baldham-Vaterstetten bekommt es am heutigen Freitagabend mit einem Mysterium zu tun. Der Spitzenreiter der Kreisliga München auf Fortuna Unterhaching.

Vaterstetten – Die Fortunen stellen nämlich kurioserweise die beste Auswärtsmannschaft der Liga. „Ich kann das nicht erklären. Sie haben ihre Heimspiele meist recht knapp verloren und auswärts vielleicht einfach mehr Glück gehabt“, versucht Baldhams Trainer Gediminas Sugzda die widersprüchlichen Resultate des kommenden Gegners einzuordnen. Zuhause bekommen die Fortunen kein Bein auf den Boden.

SC Baldham-Vaterstetten: Heimmacht in der Kreisliga 3 München

Während sich Unterhaching in regelmäßigen Abständen mit zwei unterschiedlichen Gesichtern präsentiert, spielt der SCBV bislang eine beeindruckend konstante Saison. Vor heimischem Publikum gab das Sugzda-Team in sechs Partien nicht einen einzigen Zähler ab. „Wir möchten unsere Serie fortsetzten und ihnen die erste Auswärtsniederlage beifügen. Wir sind heiß auf die letzten beiden Partien vor der Winterpause“, kündigt Sugzda mit entsprechend Selbstvertrauen an.

Nach der Unterhaching-Partie warten zwei weitere Heimspiele auf den SCBV: Am Dienstag (19 Uhr) schaut der TSV Ebersberg im Landkreispokal-Viertelfinale vorbei. Dann kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem direkten Liga-Verfolger Grüne Heide Ismaning, wo sich die Baldhamer ein ordentliches Polster bis zur Rückrunde verschaffen könnten. „Unser Fokus richtet sich aber erstmal nur auf Fortuna. Das wird eine schwierige Aufgabe“, so Sugzda, der dem Mysterium der Liga am Freitagabend auf den Grund gehen möchte. fhg