„Die Mädels haben einen unfassbaren Teamgeist gezeigt“: SCBV-Trainer Schunck trotz Pleite zufrieden

Mental trotz der Niederlage stark: Die Fußballerinnen des SC Baldham-Vaterstetten. © FuPa / Christian Riedel

Die Fußballerinnen des SC Baldham-Vaterstetten haben eine 1:5-Niederlage kassiert. Trainer Stefan Schunck war trotzdem mit der Leistung einverstanden.

Im Ergebnis fiel die Niederlage zu hoch für den Geschmack von SCBV-Trainer Stefan Schunck aus. Aus rein moralisch-spielerischen Gesichtspunkten war der Auftritt aber ein Genuss: „Die Mädels können stolz auf sich sein, weil sie auf diesem Acker auch in Unterzahl nie aufgegeben und unfassbaren Teamgeist gezeigt haben.“

Gegen den neuen Spitzenreiter verzeichneten die Gäste in Durchgang eins sogar ein Chancenplus und waren laut Schunck „auch spielerisch die bessere Mannschaft“. Dennoch ging es mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine (45.). In der Pause musste sich Torfrau Dana Ullrich auf den Heimweg machen und die Handschuhe an Johanna Hemauer weiterreichen. „Johanna stand zuvor einmal in ihrem Leben im Tor“, so Baldhams Coach. Hemauers erste Amtshandlung zwischen den Pfosten: Ein Torjubel bei Marina Weinehls Weitschusstor zum 1:1 (46.). Zehn Minuten später musste Hemauer den Ball jedoch zweimal aus dem eigenen Netz fischen. Als eine Baldhamerin verletzt aufgeben musste, war die Unterzahl für Schuncks Team alternativlos, zwei weitere Gegentore folgten. „Da hat sich der Kräfteverschleiß bemerkbar gemacht.“ (Julian Betzl)

SG Röhrmoos/Schwabhausen – SC Baldham-Vaterstetten 5:1

SCBV: Ullrich, Cabras, Weinehl, Fleischmann, Hemauer, Kreissl, Sieger, Sarfert, Buck, Zeilhofer, Maier; Fenchl, Lorenz.