SC-Baldham-Vaterstetten: Runderneuert und verjüngt

Von: Julian Betzl

Hand drauf: Martin Liebler-Seitz (links) wird Abteilungsvorstand Helmut Lämmermeier und die SCBV-Kicker künftig als neuer Hauptsponsor unterstützen. © SC Baldham-Vaterstetten

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga beginnt bei dem SC Baldham-Vaterstetten eine neue Ära. Ein altbekanntes Gesicht kehrt als Hauptsponsor zurück.

Vaterstetten – Die Erleichterung ob der ersten positiven Anzeichen des erhofften Neuanfangs waren Fabian Kreißl im ersten Gespräch nach der Sommerpause anzumerken. Als spielender Co-Trainer von Chefcoach Gedi Sugzda hat der 27-Jährige seine ersten 90 Minuten im Trikot des SC Baldham-Vaterstetten in Vorbereitung auf den Kreisligastart absolviert.

„Hat in der ersten Halbzeit phasenweise schon richtig gut ausgeschaut, dafür, dass viele das erste Mal zusammengespielt haben. Danach hat man den Kräfteverschleiß aber schon deutlich gespürt“, resümierte Kreißl den 2:0-Heimsieg gegen Kreisliga-Aufsteiger TSV München-Solln (Torschützen: 15. Simon Lämmermeier, 39. Thiago Prehn), der nach einem schweren Zusammenprall von SCBV-Keeper Maxi Salamon mit einem Gegner vorzeitig und mit einem Schockmoment endete. Salamon war kurz bewusstlos, ist nach einer Nacht im Krankenhaus aber bereits wieder wohlauf und zuhause.

SC Baldham-Vaterstetten: Mit altbekanntem Hauptsponsor in die neue Saison

Der bittere Abstieg aus der Bezirksliga liegt für den SCBV zwar noch keine zwei Monate zurück. Doch Fabian Kreißl konnte sich auf einer USA-Reise mit Teamkollege Simon Lämmermeier und Trainerkollege Julian Hoch emotional weitgehend distanzieren. „Das war wichtig, den Kopf mal woanders zu haben“, gibt das Vereinsurgestein zu, kurzzeitig andere Optionen geprüft zu haben. „Aber letztlich bin ich ja gerne hier. Es hätte sich nach dem Abstieg nicht gut angefühlt, zu sagen: So, jetzt schaut‘s wo ihr bleibt‘s.“

Den Verantwortlichen beim SC Baldham-Vaterstetten blieb in der Sommerpause noch weniger Zeit, den Abstieg zu verdauen. Zum einen zog sich der Hauptsponsor zurück, zum anderen war man sich einig, den Spielerkader zu verjüngen und mehr auf Eigengewächse zu setzen. Mit „MLS World“ und Firmeninhaber Martin Liebler-Seitz füllt nun ein langjähriges Vereinsmitglied das Vakuum auf der Position des Hauptsponsors ein weiteres mal. Schon vor einigen Jahren übte Liebler-Seitz dieses Engagement aus und blieb dem SCBV auch danach als Förderer treu. Martin Liebler-Seitz erklärt dazu in einer Pressemitteilung: „Der SCBV ist für mich und war für mich immer eine Herzensangelegenheit. Wenn ich sehe, wie viele Ehrenamtliche sich hier engagieren, um den Vereinsbetrieb mit über 40 Mannschaften am Laufen zu halten, dann ist es mir eine Ehre mit einem finanziellen Engagement diese Arbeit zu unterstützen.“

SC Baldham-Vaterstetten: Mannschaftsstützen bleiben treu

Auf sportlicher Seite war es für Baldhams Trainer und Manager nach dem Ende der Bezirksliga-Ära die größte Herausforderung, Führungsspieler und Leistungsträger des Teams zusammenzuhalten. Die Mannschaftsstützen Fabian Kreißl, Roman Krumpholz, Simon Lämmermeier, Niklas Stepanek, Drinos Gerguri sowie Florian Holzapfel hätten aber sehr schnell signalisiert, dass sie dem SCBV weiterhin die Treue halten.

Bekenntnisse, die Trainer Gedi Sugzda nach sieben Abgängen die Suche nach Verstärkung erleichtert habe, sodass mit bislang fünf externen Neuverpflichtungen und mehreren Eigengewächsen die meisten Kader-Baustellen geschlossen wurden. Besonders erfreulich ist für die Abteilungsleitung, dass mit Daniel Winzer ein früheres Eigengewächs, das von der G-Jugend bis zur D-Jugend beim SCBV spielte, zurückgeholt werden konnte.

SC Baldham-Vaterstetten: Fünf Neuzugänge für den SC

Ein konkretes Saisonziel gibt die Baldhamer Funktionärsebene bewusst nicht aus, da die Mannschaft stark verändert und mit vielen jungen, im Herrenbereich noch unerfahrenen Spielern bestückt sei. Außerdem würden einige Langzeitverletzte zum Saisonstart noch fehlen. „Wir wollen so viele Spiele, wie möglich gewinnen. Dann werden wir sehen, wo wir am Ende rauskommen“, hält es Trainer Sugzda simpel. bj/ez

Neuzugänge: Daniel Winzer (19, SV Heimstetten U19), Malcom Owa-Luta (27, FC Aschheim), Emin Kaya (26) und Thiago Prehn (30, beide MSV Bajuwaren München), Taoufik Debboun (Raja BNI Makada, Marokko), Timon Becker (19), Taquoma Sealy (20), Maurice Bär (, alle SCBVC II), Sebastian Kaltwasser (18) und Luis Schäffle (18, beide eigene U19).

Abgänge: Milorad Stanojevic (28, FC Aschheim) Moritz Willer (22, FC Aschheim) Alpay Özgül (26, alle FC Aschheim), Marko Mikac (31, FC Hellas München), Marco Höferth (34), Aime Kalenga-Mutombo (20), Ange Makangilu (24, alle Ziel unbekannt). (Julian Betzl)