Kampfansage von SCBV II-Coach Weitzl: „Wir werden jedes Spiel gewinnen!“

Stefan Weitzl, Trainer der Reserve des SC Baldham-Vaterstetten (Archivbild). © stefan rossmann

Nach zwei Abstiegen in Folge steht der SC Baldham-Vaterstetten II auf dem achten Tabellenplatz der A-Klasse. Trainer Weitzl wagt dennoch eine vollmundige Prognose.

Vaterstetten – Um knackige Ansagen ist Stefan Weitzl bekanntlich nie verlegen, Understatement für ihn eher fade Beilage. Mit der Prognose zur Rückrundenleistung seines Teams hat sich der Trainer der SCBV-Reserve nun selbst übertroffen: „Wir werden jedes Spiel gewinnen!“

Selbst um einen Wetteinsatz ist Weitzl nicht verlegen. In Anbetracht von zwei Abstiegen in Folge und gerade einmal vier Hinrunden-Erfolgen, polarisiert der Baldhamer Coach umso genüsslicher. Denn er verspürt den starken Eindruck: Es geht endlich wieder aufwärts! „Die Jungs haben sich in der Hinrunde sehr gut angestellt, meistens nur mit einem Tor Differenz verloren. Bringen wir jetzt noch mehr Reife, Ego und Selbstbewusstsein ins Spiel, können wir diese Ergebnisse einen Tick anders gestalten.“

Dass sein Team bereits Wochen vor dem offiziellen Vorbereitungsauftakt selbstorganisiert auf Kunstrasen kickte, „zeigt mir, wie sehr die Jungs mit den Hufen scharren“.

„Wenn wir nur zwei Spiele verlieren, sind wir schon wieder im Abstiegskampf dabei.“

Weitzl ist überzeugt, dass die Kehrtwende nach dem freien Fall auch in der Außendarstellung gelungen ist. „Ich habe keine Angst, keinen Zulauf an neuen Spielern zu bekommen, weil wir die Attribute jung, dynamisch, ehrgeizig und gutes internes Verhältnis inzwischen auch nach außen ausstrahlen.“

Bislang kann der SCBV keine Neuzugänge für Weitzls Kader vermelden. Vielmehr freut sich der Übungsleiter über die „Abgänge“ von zwei Leistungsträgern. Die beiden Youngster Nelson Rook und Luis Rohrmoser während der Hinrunde fest im Baldhamer Bezirksliga-Kader etabliert zu haben, sei Beleg für die funktionierende Talentförderung in der zweiten Reihe. Ein viertägiges Trainingslager im Vaterstettener Sportpark (24. bis 27. Februar) soll diese Durchlässigkeit verstärken helfen.

Rechnet man Stefan Weitzl gegen Ende des Gesprächs vor, dass er selbst als Wettkönig vermutlich trotzdem nicht auf einem Aufstiegsplatz landen wird, gerät sein Selbstvertrauen für einen kurzen Moment ins Straucheln. „Das passt vielleicht nicht gut zu der Ansage, für die mich der Rest der Liga hassen wird“, lacht der Baldham-Vaterstettener Trainer Weitzl, ehe er warnt: „Wenn wir nur zwei Spiele verlieren, sind wir schon wieder im Abstiegskampf dabei.“ bj

Vorbereitung SCBV II

Sa., 12. Februar, 13 Uhr: SV Walpertskirchen II (H); So., 13. Februar, 14.30 Uhr: Kirchheimer SC II (H); So., 20. Februar, 14.30 Uhr: SG Brunnthal II (H); Di., 8. März, 19.30 Uhr: SV Dornach II (H).