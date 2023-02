„Unterhaltsam für die Zuschauer“: Nächster Baldhamer 4:3-Erfolg

Die Tabellenführer des SCBV mit (v.l.) Roman Krumpholz, Fabian Kreissl, Thiago Prehn, Malcom Olwa und Jamil Toure. © c. riedel

Innerhalb weniger Tage hat der SC Baldham-Vaterstetten zum zweiten Mal einen 4:3-Erfolg bejubeln dürfen.

Vaterstetten – Nach dem Pokalsieg gegen den TSV Ebersberg gewannen die Baldhamer ihr Testspiel gegen den TSV Otterfing (Kreisliga 1) mit dem identischen Ergebnis.

„Es war wieder unterhaltsam für die Zuschauer, aber wir sollten jetzt zusehen, dass wir unsere Defensive verbessern“, kritisierte SCBV-Trainer Gediminas Sugzda die nachlässige Abwehrarbeit. Im Vergleich zum Pokalspiel veränderte der Trainer seine Startelf auf vier Positionen. Unter anderem rückte der 19-jährige Moritz Sarfert ins Team und bedankte sich mit einem Dreierpack (35., 59., 67.). „Er ist ein guter Junge. Zum Start der Rückrunde können wir aber nicht auf ihn zählen, da er bald wieder zurück in die USA fliegt, wo er aufs College geht“, so Sugzda. Das vierte Baldhamer Tor erzielte Dominik Römer (89.). Für den SCBV geht es nun am Donnerstag nach Slowenien in ein viertägiges Trainingslager. (fhg)