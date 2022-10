SC Baldham Vaterstetten will trotz Rollenwechsel hier und Personalnot dort Siegesserie fortführen

Von: Julian Betzl

SCBV in Favoritenrollle gegen Anzing © Christian Riedel

„Wir werden in den nächsten zwei Wochen in jedem Spiel krasser Außenseiter sein“, stellt Anzings Co-Trainer Christian Rauch mit Blick aufs SVA-Lazarett fest.

Vaterstetten – „Das ist ein absolutes Bonusspiel.“ Inzwischen könne er die unzähligen (Covid-)Kranken und Verletzten gar nicht mehr runterbeten und gesteht vor dem Landkreisderby heute Abend (20 Uhr) in Vaterstetten: „Unser Fokus liegt woanders.“

Während der SVA derzeit nicht einmal mehr den regulären Trainingsbetrieb aufrecht erhalten kann, erarbeitet sich SCBV-Coach Gedi Sugzda mit seinem Team nach vier Siegen in Serie immer mehr spieltaktische Feinheiten. Aktuell lasse er „viel in engen Räumen mit wenigen Ballkontakten“ üben, so Sugzda, dessen Elf einen Rollenwechsel vollzogen hat.

Trainer sieht Mannschaft inzwischen in anderer Rolle

Lief man vor einem halben Jahr in der Bezirksliga noch mit dem bleischweren Rucksack eines designierten Absteigers und einer Schießbude auf, sieht sich das erfolgreich, flüssige Kombinationsspiel eines Meisterschaftsanwärters plötzlich tief stehenden Abwehrriegeln gegenüber. Ein ähnliches Bild erwartet auch Baldham-Vaterstettens Fußballchef Helmut Lämmermeier heute Abend im Sportpark: „Ich vermute Anzing sehr kompakt und darauf ausgerichtet, über Konter und ihren exzellenten Knipser Christian Rickhoff ins Ziel zu kommen.“

Eine spieltaktische Ausrichtung, die zurück zu Sugzdas Trainingsschwerpunkt führt. „Wir studieren jetzt zwar keine extra Laufwege dafür ein, weil das im letzten Drittel superschwierig ist“, erklärt der SCBV-Coach. „Aber es geht darum, dass sich die Jungs mit ihren Nebenspielern immer besser verstehen.“ Sprich, Intuitionstuning für den perfekten Passmoment.

Trotz der Absenzen von Kapitän Roman Krumpholz, Nelson Rook und Niklas Stepanek, würde Gedi Sugzda den Baldhamer Rollenwechsel „so lange wie möglich beibehalten, macht ja Spaß zu gewinnen und gut zu spielen!“ Ans Gewinnen ist derweil für Christian Rauch kaum zu denken: „Irgendwo in den nächsten zwei, drei Spielen auch nur einen Punkt zu holen, wäre schon eine überragende Leistung.“ (bj)