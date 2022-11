Mädels des SC Baldham-Vaterstetten feiern ersten Saisonsieg – „Eine fette Kabinenparty“

Erstes Sieger-Selfie der Saison für die SCBV-Fußballerinnen (v.l.) Valentina Schmidt, Desiree Negro, Eleonora Cabras, Lara Sarfert, Luisa Sieger, Amelie Lämmle, Marina Weinehl, Alexandra Haage, Manuela Aicher, Shirin Maier, Charlotte Bennet, Isabel Lorenz, Julia Schunck, Anna von Stein, Johanna Hemauer und Lina Filardi. © verein

Auf diesen Moment hatten die Fußballerinnen des SC Baldham-Vaterstetten seit Saisonbeginn Mitte September gewartet.

Vaterstetten – In ihrem sechsten Punktspiel war es nun endlich soweit: Das Team von SCBV-Trainer Stefan Schunck gewann am Mittwochabend sein Heimspiel gegen den FC Teutonia München mit 2:1 (1:0) und fuhr damit die ersten Kreisliga-Punkte ein.

„Wir freuen uns brutal. Wir haben monatelang dafür gearbeitet. Man kann sich vorstellen, was nach dem Spiel los war. Es gab eine fette Kabinenparty“, berichtete Stefan Schunck erleichtert am Rande der basslastigen Feierlichkeiten. In den 90 Spielminuten zuvor hatten die SCBV-Fußballerinnen „mit Leidenschaft und Herz“ agiert, wie ihr Übungsleiter lobte.

Isabel Lorenz (12.) brachte die Gastgeberinnen nach einer gut ausgespielten Kontersituation in Führung. „Das war verdient. Wir waren in der ersten halben Stunden die bessere Mannschaft“, so Schuncks Analyse, dessen Elf sich dann auch defensiv gegen einen stärker werdenden Gegner tapfer zur Wehr setzte und die 1:0-Führung in die Halbzeitpause mitnahm. Mitte der zweiten Hälfte war die eingewechselte Valentina Schmidt (60.) nach einem Abpraller hellwach, reagierte am schnellsten und stellte auf 2:0.

Teutonia kam in der Endphase der Partie zwar noch zum 2:1-Anschlusstor (88.) und ließ das Schunck-Team zittern. Torfrau Manuela Aicher hielt ihren Kasten in den letzten Spielminuten jedoch tadellos sauber und sicherte den Baldhamerinnen nach fünf Pleiten im sechsten Anlauf endlich den ersten Saisonsieg. „Sie hat noch zwei krasse Dinger rausgeholt“, verteilte Stefan Schunck nach Abpfiff ein Sonderlob an Manuela Aicher.

Durch ihren Premieren-Erfolg gaben die Baldhamerinnen sogleich die rote Laterne an den SV DJK Taufkirchen ab und überholöen sogar noch den TSV Eintracht Karlsfeld. (Florian Hennig)

SC Baldham-Vaterstetten: Aicher, Negro, Cabras, Weinehl, Sieger, Sarfert, Maier, Filardi, Lämmle, Haage, Lorenz - Hemauer, Schmidt, von Stein, Bennett.