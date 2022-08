Grüne Heide empfängt SCBV zum Spitzenspiel: Auf- gegen Absteiger

Gediminas Sugzda kehrt an die Seitenlinie zurück. © sro

Zwei Gewinner des ersten Spieltags treffen heute Abend auf der Anlage des SC Grüne Heide Ismaning an der Wiesstraße 50a um 18.30 Uhr aufeinander.

Vaterstetten – Die Heimelf, erster Tabellenführer der neuen Kreisliga-Saison nach dem deutlichen 3:0 über den TSV Oberpframmern, empfängt den SC Baldham-Vaterstetten.

Eigentlich hätte die Partie im Vaterstettener Stadion stattgefunden, doch aufgrund der Belegungsnachwirkungen der European Championships tauschte der SCBV das Heimrecht. Abteilungsleiter Helmut Lämmermeier war beim Baldhamer Auftaktsieg bei Fortuna Unterhaching zwar nicht zugegen, freute sich aber natürlich trotzdem über die ersten drei Punkte. „Wir sind in der Summe zufrieden. Es war wichtig, gut in die Saison zu kommen.“ In Unterhaching coachte Co-Trainer Julian Hoch das Team, in Ismaning wird wieder Gedi Sugzda an der Außenlinie stehen.

Mit Grüne Heide Ismaning empfängt ein Aufsteiger den Absteiger aus Baldham. Für Lämmermeier aber kein Grund für eine klare Favoritenzuweisung. „Wir treten mit breiter Brust an und müssen uns nicht verstecken. Aber es wird keine leichte Partie, wir haben Respekt vor Ismaning.“ Bauchschmerzen personeller Natur plagen den SCBV-Funktionär vor Spielbeginn dennoch. „Wir sind verletzungsbedingt noch ein Stück weit weg von unserer Wunschaufstellung.“ (Christian Scharl)