Viele spannende Landkreis-Duelle: SC Baldham strebt nach dem Aufstieg in die Bezirksliga

Teilen

Der SC Baldham-Vaterstetten verpasste den Aufstieg in die Bezirksliga nur knapp. © Kurt Kletter

Die finalen Entscheidungen in der Relegation sind gerade erst Geschichte, da richtet sich der Blick der Fußball-Landkreis-Teams bereits auf die kommende Spielzeit. Der BFV hat nun die Spielgruppen im Kreis München für die Saison 2023/24 offiziell eingeteilt und veröffentlicht.

Baldham – In der Kreisliga 3 unternimmt der SC Baldham-Vaterstetten nach dem verpassten Aufstieg in die Bezirksliga einen neuen Anlauf. „Es wird nicht einfach. Wir haben starke Gegner. Ich hoffe auf eine spannende Liga. Es wäre schön, wenn es nicht nur ein Duell um die Meisterschaft gäbe, sondern diesmal drei oder vier Mannschaften um den Titel spielen“, wünscht sich Baldhams Trainer Gediminas Sugzda.

Auch dem TSV Zorneding ist nach einer starken Rückrunde und Rang drei in der Abschlusstabelle einiges zuzutrauen. „Ich rechne mit einer sehr ausgeglichenen Liga, in der Kleinigkeiten entscheiden werden“, prognostiziert Zornedings Trainer Sascha Bergmann.

Ein spannendes Projekt stellt zudem die Fusion des SV Anzing und des FC Parsdorf (Bericht folgt) dar, deren erste Auswahl ebenfalls in der Kreisliga 3 an den Start geht.

Überrascht reagierten die Vertreter des Landkreises auf den FC Hellas als Bestandteil der Liga, die wie in der vergangenen Saison 14 Mannschaften umfasst, auch den TSV Ebersberg, den ATSV Kirchseeon und den TSV Oberpframmern.

Ebenfalls nur wenige Veränderungen gibt es eine Etage tiefer in der Kreisklasse 6 zu vermelden. Hier kämpft in der kommenden Saison erneut der TSV Steinhöring um Punkte. „Ich finde es schade, dass Parsdorf nicht dabei ist. Das war eine coole Kreisklasse-Mannschaft und es waren immer hitzige Spiele“, bedauert TSV-Trainer Maximilian Backa. „Mit dem FC Biberg und Fortuna Unterhaching wird die Liga noch anspruchsvoller. Davor haben wir Respekt, aber wir freuen uns darauf“, so Backa, dem Duelle mit sieben Konkurrenten aus dem Landkreis bevorstehen. Insgesamt umfasst die Kreisklasse 6 heuer 14 Mannschaften.

In der Fußball-A-Klasse wird die zweite Auswahl der SG Anzing/Parsdorf neben den Reservemannschaften aus Baldham-Vaterstetten, Ebersberg, Grafing oder Zorneding an den Start gehen. Der TSV Moosach ist dagegen nicht mehr mit von der Partie, sondern muss sich nach seinem Abstieg in der B-Klasse zurechtfinden. Dorthin möchte es zeitnah auch der TSV Pliening/Landsham schaffen. „Wir wollen definitiv versuchen, aus der C-Klasse rauszukommen“, kündigt Sprecher David Zerak an. In jedem Fall liefert die Einteilung der Spielgruppen bei den Landkreis-Teams jede Menge Vorfreude auf die anstehende Saison. (Florian Hennig)

Gruppen Kreis München

Kreisliga 3: SV Anzing, SV Helios-Daglf., TSV 1877 Ebersberg, N.K.Hajduk Mchn., FC Hellas, ATSV Kirchseeon, TSV Oberpframmern, TSV Ottobrunn, FC Phönix Mch, SC Baldham-Vaterst., SpVgg Höhenkrch., TSV Waldtrudering, SV Zamdorf Mün., TSV Zorneding.

Kreisklasse 6: FC Biberg, FC Ebersberg, TSV Egmating, VfB Forstinning II, ASV Glonn, TSV Grafing, TSV Grasbrunn-N., TSV Haar, TSV Hohenbrunn, Kirchheimer SC II, SG Markt Schwaben, TSV Poing, TSV Steinhöring, Fortuna Unterhaching.

A-Klasse 6: (SG) Anzing / Parsdorf, FC Aschheim II, SC Baldham-Vat. II, SV Bruck, SV Dornach, TSV 1877 Ebersberg II, TSV Grafing II, SV Hohenlinden, SC Grüne Heide II, TSV Trudering M. III, TSV Waldtrudering II, TSV Zorneding II.

B-Klasse 6: TSV Egmating II, VfB Forstinning III, SG Grasbrunn / Haar II, SpVgg Höhenkrch. II, TSV Hohenbrunn II, ATSV Kirchseeon II, TSV Moosach/Gra., TSV Oberpframmern II, TSV Poing II, TSV Steinhöring II, TSV Feldkirchen, SV Waldperlach II, SV Zamdorf Mün. II.

C-Klasse 6: SG Anzing-Parsdorf II, FC Biberg II, SV Bruck II, FC Ebersberg II, TSV Egmating III, ASV Glonn II, SV Hohenlinden II, Kirchheimer SC III, (SG) Markt Schwaben II, TSV Ottobrunn III, TSV Pliening/Landsham, SV Internationale Taufkirchen II, TSV Zorneding III.