Zwei Abschiede, zwei Neue, zwei Hoffnungsträger: SC Baldham-Vaterstetten startet Vorbereitung

Von: Julian Betzl

Gedi Sugzda bleibt dem SCBV erhalten. © SRO EBERSBERG

Kreisligist SC Baldham-Vaterstetten startet in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Mit dabei sind gleich zwei Neuzugänge.

Vaterstetten – Die zurückliegende Transferperiode war für den Fußball-Kreisligisten SC Baldham-Vaterstetten eine Art Nullsummenspiel. Zwei Abgänge konnten von zwei Neuverpflichtungen kompensiert werden. Noch dazu positionsgetreu. Und da man während der Winterpause „sowieso personell nicht großartig was geplant“ habe, sind diese Veränderungen für SCBV-Coach Gedi Sugzda unterm Strich „absolut okay“.

Während ein paar Kaderspieler aktuell noch im Urlaub weilen und sich Florian Holzapfel nach einem Zusammenprall im Training für die kommenden Wochen in den Krankenstand verabschieden musste, kann Sugzda nach zwei Trainingswochen auf Kunstrasen mit „14 bis 15 gesunden Jungs“ planen, wenn am Sonntag um 12 Uhr beim Kreisligisten FC Fürstenried (BSA Herterichstraße, München) das erste Mal über 90 Spielminuten getestet wird. Mit von der Partie wird wohl auch Dominik Römer sein, der vom Nürnberger Landesligisten TSV Buch zu den Rothosen gewechselt ist.

„Dominik wohnt jetzt in Baldham und ist mit seinen 30 Jahren ein guter, erfahrener Spieler, der uns im Zentrum sofort helfen wird“, freut sich der Baldhamer Übungsleiter über eine Verstärkung mit der Kompetenz von 126 Landesligaeinsätzen. Sugzda hofft, mit Römer langfristig den Abgang von Drinos Gerguri zum SV Dornach sportlich vergessen machen zu können. Gerguri, zuletzt Co-Kapitän und ebenfalls 30 Jahre alt, hatte nach dem Bezirksligaabstieg verletzungsgeplagt keinen einzigen Einsatz für den SCBV in der Kreisliga und wolle nun unbedingt „mit seinen Freunden in Dornach spielen“, erklärt Sugzda. „Da haben wir mit Dominik echt Glück gehabt.“

Verabschiedet hat sich die Mannschaft zum Jahreswechsel zudem von Abwehrspieler Adrian Joszt, 25, der aus „beruflichen Gründen“ fußballerisch kürzer trete. Ein Eins-zu-eins-Ersatz für Außenbahnspieler Joszt kann der 18-jährige Aymen Ayari freilich noch nicht sein. „Aber Aymen ist noch für die A-Jugend spielberechtigt und ein echter Perspektivspieler für uns“, sagt Sugzda über den Neuzugang vom SV Lohhof.

Darüber hinaus wird sich der SCBV-Kader in den kommenden Wochen mit einigen Rekonvaleszenten füllen, allen voran Emin Kaya und Führungsspieler Fabian Kreissl. Beide Langzeitverletzten trainieren schon reduziert mit und Gedi Sugzda plant Kreissls Comeback bereits für nächste Woche im Heimspiel gegen den FC Türk Sport Garching ein.

Auf die baldige Rückkehr seiner absoluten Identifikationsfigur für den SCBV-Nachwuchs legt Sugzda besonderen Wert. Schließlich haben er selbst und der Klub jüngst mit Sugzdas Vertragsverlängerung (wir berichteten) über den Sommer hinaus die gemeinsamen Vorhaben und Werte noch einmal unterstrichen.

„Ich bin ja gerne in Baldham und da gab‘s keine Probleme“, sei die erste sportliche Bilanz seiner laufenden Amtszeit trotz des Abstiegs durchaus positiv ausgefallen, betont der Fußballlehrer. „Wir wollten die Mannschaft homogener machen und mehr Spieler aus Vaterstetten und Umgebung integrieren. Das haben wir geschafft und ich sehe jetzt schon im 2005er-Jahrgang der jüngeren A-Jugend einige Jungs, denen ich künftige Kaderplätze freihalten möchte.“

Dass die U19 ab dem 5. März in der Aufstiegsrunde die einmalige Gelegenheit hat, sich für die Bezirksoberliga zu qualifizieren, wertet Baldhams Herrencoach als Indiz dafür, dass auch der Nachwuchsbereich neuen Schwung aufgenommen habe. „Es spricht auch einfach für die gute Trainerarbeit von Norbert Schäfle und Marko Maric. Es hat sich gelohnt, dass wir da drangeblieben sind. Die große Abwanderung vieler junger Talente gibt‘s bei uns nicht mehr.“

In puncto Trainingslager gibt‘s dafür für die beiden Herrenteams sowie die Damenmannschaft in diesem Frühjahr ein neues Reiseziel: Vom 2. bis 5. März trainiert der rund 40-köpfige SCBV-Tross im slowenischen Piran. Perspektivisch könnte sich der Tabellenführer der Kreisliga 3 dort ja bereits für die Bezirksliga-Rückkehr fit machen. Gedi Sugzda hätte jedenfalls nichts dagegen einzuwenden, sollte sich dieses mittelfristige Vereinsziel bereits im Sommer verwirklichen.

Vorbereitungsspiele

Samstag, 18. Februar, 14 Uhr: SCBV - FC Türk Sport Garching

Samstag, 25. Februar, 14 Uhr: SCBV - TSV Otterfing

Dienstag, 7. März, 20 Uhr: SCBV - FC Lengdorf

Freitag, 10. März, 20 Uhr: SCBV - TSV München-Solln

Landkreispokal, Viertelfinale

Mittwoch, 22. Februar, 20 Uhr: SCBV - TSV Ebersberg