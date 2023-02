Torspektakel bei Pokal-Erfolg des SCBV: „Einmal in hundert Jahren“

Zurücklehnen und genießen: SCBV-Trainer Gedi Sugzda war begeistert von Prehns Zauberfuß. © SCBV

Mit zwei Traumtoren und einem Sambatänzchen hat sich der SC Baldham-Vaterstetten einen Platz im Halbfinale des Landkreispokals gesichert.

Vaterstetten – Am Mittwochabend setzte sich der SCBV auf heimischem Kunstrasen im Duell der Kreisliga-Konkurrenten mit 4:3 (1:1) gegen den TSV Ebersberg durch. Mann des Abends war dabei Baldhams Thiago Prehn, der einen Dreierpack erzielte und seinen Siegtreffer kurz vor Schluss mit einer Tanzeinlage feierte.

„Bestimmt hat er den Karneval vermisst und wollte sich dann für zehn Sekunden austoben. Wer eine steife Hüfte hat, darf das nicht, aber Thiago als Brasilianer schon“, scherzte SCBV-Coach Gedi Sugzda. Prehn (18.) stellte seine Kaltschnäuzigkeit bereits in der ersten Hälfte unter Beweis, als er die frühe Gästeführung durch Timo Schaller (4.) ausgleichen konnte. Die Zuschauer sahen von Beginn an eine unterhaltsame Partie, die im zweiten Abschnitt so richtig an Fahrt aufnahm. Simon Lämmermeier (56.) wuchtete einen Freistoß aus über 20 Metern zur Baldhamer Führung in die Maschen.

„Der Ball ist im Torwarteck eingeschlagen. Er hat geflattert. Das war ein Champions-League-Tor“, schwärmte Sugzda vom Treffer seines Freistoßspezialisten. Kurz darauf war erneut Prehn (60.) zur Stelle, der ein Zuspiel von Nelson Rook sehenswert per Lupfer verwertete. Doch die Ebersberger hielten weiter dagegen.

Maxi Volk steckte den Ball auf Alexander Niedermaier (65.) durch, der für den Anschluss sorgte. Ein Strafstoßtreffer von Schaller (77.) ließ die Kreisstädter dann wieder vom Halbfinale träumen. „Wir haben den Ball gut laufen lassen und hatten schöne Spielzüge. Vor allem unser Wille hat mich beeindruckt“, sagte Gästetrainer Timur Tepedelen. „Ein Elfmeterschießen wäre noch geil gewesen“, fügte er hinzu.

Aber Prehn hatte etwas dagegen, nahm einen langen Ball direkt mit der Innenseite ab und platzierte das Spielgerät präzise aus etwa 16 Metern an den linken Innenpfosten, wovon es ins Tor sprang. „Sowas passiert einmal in hundert Jahren. Aber er hat es sich verdient. Thiago hat eine herausragende Leistung gebracht“, lobte Sugzda. „Wir haben unser Soll erfüllt und die Zuschauer wurden gut unterhalten. Für uns war es ein gelungenes Testspiel gegen einen guten Gegner“, so Baldhams Coach.

Auch Tepedelen konnte dem Auftritt der eigenen Mannschaft fast ausschließlich positive Aspekte abgewinnen: „Schade, dass so ein Sonntagsschuss einen möglichen Erfolg verhindert hat. Aber ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Das hatte ich nicht unbedingt erwartet, weil bei uns sieben Stammspieler gefehlt haben. Unser Ausscheiden ist also kein Beinbruch.“

Die Baldhamer sind im Pokal weiterhin im Rennen, auch wenn der Wettbewerb für Trainer Sugzda „keine so große Bedeutung“ hat. Ende April spielt der SCBV beim TSV Oberpframmern um den Einzug ins Endspiel. Vorher noch kommt es zum Rückrundenstart in der Liga am 17. März zu einem erneuten Duell zwischen Baldham-Vaterstetten und Ebersberg. Möglicherweise wird es ein Aufeinandertreffen mit ähnlich viel Spektakel. (Florian Hennig)

SCBV: Arewa, Paul, Debboun, Duraj, Römer, Lämmermeier, Kreissl, Becker, Bär, Prehn, Rook - Hild, Wiester, Holzapfel, Di Palma.

Ebersberg: Schmidmaier, Grünwald, Häusgen, Schaller, Obermair, M. Volk, A. Niedermair, Steppan, S. Niedermaier, Karkour, Lüngen - Häußler, S. Volk.