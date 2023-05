„Wieder auf einem guten Weg“ - SC Baldham-Vaterstetten stoppt Negativlauf

Timon Becker netzte doppelt für den SC Baldham-Vaterstetten. © SC Baldham-Vaterstetten

Der SC Baldham-Vaterstetten hat in der Fußball-Kreisliga 3 zurückgeschlagen. Der SCBV siegte auswärts bei der Münchener Sp.VG. mit 4:0 (2:0) Toren und stoppte somit den Abwärtstrend nach zwei sieglosen Ligaspielen in Serie.

Vaterstetten – „Es war ein verdientes und angemessenes Ergebnis. Ich glaube, wir sind wieder auf einem guten Weg“, sagte Baldhams Fabian Kreissl im Anschluss an die Partie. Timon Becker (38.) und Jamil Toure (41.) ließen die Baldhamer Kicker jeweils per Abstauber mit einem komfortablen Gefühl in die Halbzeitpause gehen. „In den engeren Phasen haben wir die Tore gemacht, so wie es uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat“, so Kreissl.

So geschah es auch im zweiten Spielabschnitt, als Niklas Stepanek (63.) und erneut Becker (65.) für die Entscheidung zugunsten des SCBV sorgten.

Stepanek muss mit roter Karte vom Platz

In der Schlussphase war die Partie von der ein oder anderen Nickeligkeit geprägt. Stepanek (85.) ließ sich dabei zu einer Tätlichkeit hinreißen und wurde mit der Roten Karte des Feldes verwiesen. „Das trübt unseren Sieg nun schon im Hinblick auf die nächsten Spiele, weil wir derzeit ohnehin einen dünnen Kader haben“, ärgerte sich Kreissl.

Dennoch nutzten die Baldhamer den Ausrutscher von Grüne Heide Ismaning (nur 2:2 gegen Anzing) und schlossen vier Spieltage vor Saisonende nach Punkten zum Tabellenführer auf. Es ist wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

SCBV: Di Palma, Reiter, Winzer, Duraj, Lämmermeier, Kreissl, Becker, Toure, Römer, Gangutis, Stepanek - Peter, Paul, Bär, Ayari. (fhg)