„Wir sind enttäuscht und frustriert“: SC Baldham-Vaterstetten verliert unglücklich gegen Bogenhausen

Teilen

SCBV-Torhüterin Anna Kreißl parierte einen Elfmeter, musste aber zwei Mal hinter sich greifen. © SCBV

Der SC Baldham-Vaterstetten verpasst gegen den SC Bogenhausen die ersten Punkte der Saison. Eleonora Cabras traf für den SCBV.

Grafing/Vaterstetten – Die Fußballerinnen des SC Baldham-Vaterstetten waren nah dran, in der laufenden Kreisliga-Saison erstmals Zählbares zu holen. Letztlich unterlag das Team von Stefan Schunck dem SC Bogenhausen mit 1:2 (0:1) Toren. „Wir sind enttäuscht und frustriert. Es war eine unnötige Niederlage. Wir waren in der ersten Halbzeit klar besser“, ärgerte sich Schunck.

Kurz vor der Pause parierte Baldhams Torfrau Anna Kreißl einen Strafstoß, in der Klärungsaktion unterlief den Baldhamern aber erneut ein Foulspiel. Gegen den zweiten Elfmeter war Kreißl machtlos – das 0:1 (41.). Eleonora Cabras (71.) ließ den SCBV kurz von einem Punktgewinn träumen, ehe den Gästen der Siegtreffer gelang (80.). Am Mittwoch (19.30 Uhr) hat die SCBV-Formation in Grafing die nächste Chance auf die ersten Punkte.

Die Frauen aus der Bärenstadt siegten beim TSV Eintracht Karlsfeld mit 7:0 (5:0). Johanna Garnreiter (7., 30., 63.) und Sandra Moleh (28., 37., 78.) sowie Sandra Seibold (23.) trafen für Grafing. (fhg)

SCBV: Kreißl, Schunck, Fenchl, Cabras, Weinehl, Sarfert, Maier, Schmidt, Filardi, Lämmle, Haage - von Stein, Bennett, Lorenz.

Grafing: Vogel, Teuschler, Hemmers, Hüttemann, Bürgmayr, Oswald, Brandt, Brambarova, Moleh, Seibold, Garnreiter - Riedl, Friedl, Geiling.