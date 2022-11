„Paar Ausfälle“: SC Baldham-Vaterstetten muss zum Derby nach Markt Schwaben

Von: Olaf Heid

Teilen

Der Blick geht nach vorne: Eva Schmitt und die SpVgg-Frauen erwarten den SCBV im Sportpark zum Derby. © sro

Nach zwei Siegen am Stück hat die Frauenmannschaft des SC Baldham-Vaterstetten in der Fußball-Kreisliga einen Dämpfer kassiert. Das Team von Stefan Schunck unterlag in einem Nachholspiel beim Post-SV München mit 0:2.

Vaterstetten/Markt Schwaben – „Es waren schwierige Bedingungen. Wir mussten auf einem kleinen und sehr harten Kunstrasen antreten, der beiden Seiten kaum spielerische Lösungen ermöglichte“, erläuterte Schunck. So versuchten die Gastgeberinnen über Fernschüsse zum Erfolg zu kommen und wurden im ersten Spielabschnitt gleich zweimal belohnt (9., 31.). „In der zweiten Halbzeit hatten wir gute Chancen, aber es hat nicht sollen sein.“

Bereits an diesem Samstag (Anpfiff 16 Uhr) haben die SCBV-Frauen die Chance zur Wiedergutmachung. Die Aufgabe hat es allerdings ziemlich in sich. Die Baldhamerinnen müssen nämlich bei der SpVgg Markt Schwabener Au (MSA) antreten, dem aktuellen Aushängeschild der Liga.

Die Gastgeberinnen haben allerdings „ein paar Ausfälle und ein paar angeschlagene Spielerinnen“, sagt SpVgg-Cheftrainer Matthias Reiter. Nicht dabei sein werden sicher Lucy Stohr und Eva Zollner, während bei Ida Schulmeyer der Einsatz noch fraglich ist, ebenso der von Elisabeth Weber. „Wer letztendlich spielen kann oder nicht, werden wir wohl kurzfristig entscheiden müssen.“ Doch Glück im Unglück: Da die MSA-Zweite spielfrei ist, kann er sich aus deren Kader bedienen.

Aber Reiter warnt seine noch ungeschlagene Elf eindringlich vor den Gästen: „Wir müssen uns davor hüten, Baldham zu unterschätzen. Wir haben uns in den letzten beiden Aufeinandertreffen – es waren jeweils Vorbereitungsspiele (4:4/4:2) – schwer getan.“ fhg/ola