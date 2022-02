SC Baldham-Vaterstetten: Erster Sieg unter Sugzda - Siegermentalität bei Di-Palma-Debüt

Das muss in die Köpfe und Beine rein! SCBV-Trainer Gediminas Sugzda zum Gefühl des Sieges. © Stefan Rossmann

Im zweiten Anlauf feierten die Bezirksliga-Fußballer des SC Baldham-Vaterstetten ihren ersten Sieg unter Gediminas Sugzda.

Vaterstetten – „Dabei zählt das eigentlich nicht, war ja nichts weiter als ein Vorbereitungsspiel“, meinte der zurückgekehrte SCBV-Coach nach dem 4:1 (1:0)-Heimsieg über Kreisligist SV Anzing. Nichtsdestotrotz sei es gerade für einen Abstiegskandidaten moralisch wichtig, Siegergefühle abzuspeichern. „Das muss in die Köpfe und Beine rein!“

Schwere Beine waren indes den Gästen mit zunehmender Spieldauer anzumerken. „Klar, dass wir nach drei Wochen weiter sind als Anzing, die erst zweimal trainiert haben“, befand Sugzda, dessen Team durch Niklas Stepanek (18. Foulelfmeter) sowie Doppeltorschütze Marko Mikac (47./52.) ein 3:0 vorlegte. Anzings Spielertrainer Christian Rickhoff gelang der Anschlusstreffer (65.), Daors Gerguri der Schlusspunkt (71.).

SC Baldham-Vaterstetten: Sugzda will Konstanz auf der Torhüterposition

Mehr als das Resultat gefiel Sugzda, „dass unsere Mechanismen besser gegriffen haben. Wir hatten diesmal auch nach ein paar Wechseln keinen Einbruch.“ Daran arbeitete auch ein Debütant zwischen den Pfosten mit: Fabio Di Palma, 26, wird bis zum 1. März mit einer Testspielerlaubnis für den SCBV auflaufen und könnte anschließend als Nummer Eins in die Punktrunde starten.

Di Palma hat eine Baldhamer Vergangenheit, kam vom SV Aubing und hat mit Sugzda in Holzkirchen zusammengearbeitet. „Fabio hatte in den Vorjahren wenig Spielpraxis und braucht daher noch Selbstvertrauen und Gefühl für die Position.“ Anders als seine Konkurrenten Max Salamon und Solomon Arewa wäre Di Palma an Spieltagen jedoch zuverlässig verfügbar. Sugzda: „Alle drei haben gute Fähigkeiten und dieselbe Ausgangsposition. Aber ich brauche im Tor Kontinuität.“ (Julian Betzl)

SCBV: Di Palma, Dr. Gerguri, Lämmermeier, Mikac, Kreissl, Sieger, Özcan, Özgül, Holzapfel, Joszt, Stepanek; Arewa, Reiter, Duraj, Stokic, Benafghoul, Willer, Da. Gerguri.

SVA: Erden, Muck, Meier, Schmid, Rickhoff, A. + K. Blumberg, Lehrmann, Hösl, Niederreiter, Huber; Yildiz, Keller, Schmieg, Reuel, Stangl, Deutschbein.