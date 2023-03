Einfach nur vorlegen: SC Baldham-Vaterstetten erwartet die Reserve des SV Heimstetten

Der SC Baldham-Vaterstetten will gegen Heimstetten seine Tabellenführung verteidigen. © Max Ziegler

Am Freitagabend bekommt es der SC Baldham-Vaterstetten in der Fußball-Kreisliga mit dem SV Heimstetten II zu tun. Die Favoritenrolle ist dabei eindeutig verteilt, schließlich empfangen die Baldhamer als Spitzenreiter um 20 Uhr auf der Anlage an der B304 den Tabellenletzten.

Baldham – „Bei unserem Sieg in der Hinrunde (2:1, Anm. d. Red.) hatten wir große Probleme gegen sie. Heimstetten kann durchaus kicken. In unserer Liga darf man keinen Gegner unterschätzen“, wählt SCBV-Coach Gediminas Sugzda warnende Worte vor dem Duell.

Dennoch ist für seine Elf ein Sieg Pflicht. Die Gäste starteten zuletzt mit einem 2:4 gegen Oberpframmern in die Rückserie, bauten damit ihren Negativlauf auf vier Niederlagen am Stück aus. Für den SCBV geht darum, seine Spitzenposition zu behaupten und Verfolger Grüne Heide Ismaning bereits am Freitag unter Druck zu setzen. „Letzte Woche hat Grüne Heide vorgelegt.

Jetzt sind wir an der Reihe“, betrachtet Sugzda die Lage pragmatisch. Mit einem Erfolg gegen Heimstetten im Rücken könnten die Baldhamer am Samstag genüsslich zusehen, ob der Meisterkonkurrent im Fernduell Federn lässt. (fhg)