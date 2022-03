Freischwimmer und Fernschusskünstler: Baldham klettert weiter aus dem Keller

Auch die Textilbremse half nicht. Baldhams Kicker (r. Elsjan Duraj) waren nicht zu halten. © stefan rossmann

Binnen zwei Spieltagen haben die Bezirksliga-Fußballer des SC Baldham-Vaterstetten vier Plätze gutgemacht und sich mit energischen Zügen freigeschwommen.

Vaterstetten – Aus den tiefsten Tiefen des Tabellenkellers punktgleich bis ans rettende Ufer heran. „Auch diesmal haben wir zum Schluss ein bisschen Glück gebraucht, waren jetzt aber insgesamt die bessere Mannschaft“, fasste SCBV-Trainer Gediminas Sugzda den 3:2-Heimsieg gegen den SV Reichertsheim zusammen.

Zweifelsohne spielte der Heimelf anfangs ihr gewohnter, künstlich-ebener Untergrund in die Karten. Anders als beim Last-Minute-Erfolg in Otterfing (2:1) lief das Baldhamer Kombinationsspiel sofort flüssig, ohne zu verspringen an und setzte Marko Mikac am Reichertsheimer Sechzehner in Szene, der mit Links aus der Drehung voll durchzog und die vermeintlich beruhigende Führung erzielte (4.). „Danach hatten wir aber Schwierigkeiten im Spielaufbau und Raumgewinn“, wunderte sich Sugzda. Ohne besonders gefährlich zu werden, verlagerten die Gäste das Spielgeschehen sukzessive in die SCBV- Hälfte und kamen kurz vor der Pause nicht unverdient nach einem ruhenden Ball zum Ausgleich.

Die 15-minütige Unterbrechung schien der Sugzda-Elf bei der Suche nach ihrem Anfangsschwung gut getan zu haben. „30 Minuten lang haben wir richtig druckvoll nach vorne gespielt“, lobte der Übungsleiter und staunte nicht schlecht über den erneut „wunderschönen“ Führungstreffer: Aus etwa 40 Metern Torentfernung schlenzte Roman Krumpholz einen abgefangenen Fehlpass der Gäste per Innenspann über SVR-Keeper Löw hinweg ins Tor. Sein Momentum wusste Krumpholz wenig später aus dem Getümmel heraus erneut treffsicher und für ein Trainerlob zu nutzen. „Roman ist seit vielen Jahren enorm wichtig für diese Mannschaft“, so Sugzda, „dafür, wie er sich in jeden Zweikampf reinhaut, hat er sich heute belohnt.“

Viel fehlte allerdings nicht und die ebenso kampfstarken Reichertsheimer Gäste hätten Krumpholz & Co. in der Schlussphase noch um ihren verdienten Lohn gebracht. Erst verpassten Eray Öztürk und Drinos Gerguri die Vorentscheidung. Dann verschlief die SCBV-Defensive einen blitzsauberen SVR-Konter zum 2:3-Anschlusstor und konnte sich in der Folge noch bei ihrem Schlussmann Solomon Arewa bedanken, dass er den zweiten Dreier in Folge festhielt.

Bei aller angebrachten Kritik für die Volatilität der eigene Spielanlage, überwog bei Gediminas Sugzda die sachlich-fachliche Einsicht: „Wir können im Abstiegskampf noch nicht erwarten, dass wir so einen Vorsprung sicher und souverän runterspielen. Auch wenn wir die Chancen hatten, das Spiel früher zu entscheiden, spricht es für uns, gegen eine so gut verteidigende Mannschaft drei Tore erzielt zu haben.“ Vom Schwimmzug ans Ufer ganz zu schweigen. (Julian Betzl)