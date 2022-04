SC Baldham-Vaterstetten beim SV Saaldorf gefordert: Kommt Dreierpacker Nelson Rook zum Einsatz?

Gedi Sugzda muss auf die „Präsenz und Coolness vor dem Tor“ von Torjäger Roman Krumpholz verzichten. © Mladen Lackovic

Beim SV Saaldorf wird Roman Krumpholz verletzungsbedingt nicht spielen können. Nelson Rook könnte profitieren und zum Startelfeinsatz kommen.

Vaterstetten – Der SC Baldham-Vaterstetten konnte die Zeit um das spielfreie Wochenende herum vor allem dazu nutzen, kleinere Verletzungen und Krankheitssymptome zu kurieren. So kann Trainer Gedi Sugzda vor der Auswärtsfahrt am Sonntag zum SV Saaldorf (Anstoß 14 Uhr) beinahe auf den vollständigen Kader zurückgreifen.

Mit einer gravierenden Ausnahme: Torjäger Roman Krumpholz dürfte nicht rechtzeitig fit werden. „Seine Präsenz und Coolness vor dem Tor fehlt uns spürbar“, sagt Sugzda. Besser hätte das Timing des Ersatzkandidaten Nelson Rook für seinen Dreierpack unter der Woche im Reserveteam also nicht sein können. „Spieler wie Nelson, die nach Trainingsrückstand ihre Chance in der Zweiten glänzend nutzen, sind ein Traum für jeden Trainer“, so Sugzda, dem besonders die Einsatz- und Lernbereitschaft, Schnelligkeit sowie Unberechenbarkeit an Rooks Stürmer-Stil gefallen. Darüber hinaus ist Rook mit bisher vier Saisontore (mit Marko Mikac) bester Schütze im Bezirksliga-Kader.

Bei der Entscheidung darüber, ob Rook gegen das fünftbeste Heimteam zu seinem zweiten Startelfeinsatz kommt, will der Coach dem unberechenbaren Corona-Faktor aber nicht vorgreifen. Aus Verwunderung über zahlreiche Wiederholungs-Infektionen unter den geboosterten Kickern, will Sugzda diesem „sensiblen Thema“ in der Trainingssteuerung anders begegnen. „In Zukunft werde ich vorsichtshalber immer wieder infizierte Spieler zu einem kompletten Gesundheitscheck schicken, bevor sie ins Training einsteigen.“ (Julian Betzl)