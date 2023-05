Baldham-Vaterstetten in der Aufstiegsrunde – SCBV verliert Härtetest in Zamdorf

SC Baldham-Vaterstetten muss in der Aufstiegsrunde gegen den ASV Großholzhausen ran. © Ziegler

Der SCBV verliert in Zamdorf und geht damit in die Relegation zur Bezirksliga. Selbst mit einem Sieg hätte es aber nicht zur Meisterschaft gereicht.

Vaterstetten – „Die Relegation wird jetzt eine extrem schwere Aufgabe.“ Baldhams Abteilungsleiter Helmut Lämmermeier hätte natürlich den direkten Weg über Meistertitel und direkten Aufstieg für die sofortige Rückkehr in die Bezirksoberliga gewählt, doch durch den 1:0-Sieg über den FC Phönix sicherte sich der Dauerrivale SC Grüne Heide Ismaning im Fernduell den ersten Rang.

Die eigene 0:2-Niederlage beim SV Zamdorf hatte für den SC Baldham-Vaterstetten deshalb keine Bedeutung mehr. Die Gastgeber sicherten sich damit jedoch noch den Klassenerhalt in der Kreisliga 3 dank eines starken Endspurts mit zehn Punkten aus den letzten vier Partien.

Der SCBV tritt in der Aufstiegsrelegation nun zunächst gegen den ASV Großholzhausen (Tabellenzweiter der Kreisliga 1 Inn/Salzach) an. Das Hinspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) steigt auswärts, im Rückspiel haben die Baldhamer am Samstag (15 Uhr) Heimrecht. In Runde zwei würde entweder der VfL Waldkraiburg oder der TSV Buchbach II auf den Landkreisvertreter warten.

Verdienter Sieg für Zamdorf – Lämmermeier bemängelt Personalsorgen

Ein schwerer Weg also bis zum Wiederaufstieg. In Zamdorf hätte nur ein Sieg bei einem gleichzeitigen Ausrutscher von Ismaning gereicht. „Aber es war kein Klassenunterschied feststellbar“, beurteilte Lämmermeier das Geschehen trotz des Duelles zwischen Auf- und Abstiegsanwärter. „Uns fehlen einfach auch zu viele Spieler. Und danach ist die Qualität nicht zu hoch.“

Im ersten Durchgang brachte Edwin Padan die Heimelf in Führung (33.). Baldham hatte zwar einige Strafraumszenen, doch die Qualität der Chancen für Zamdorf lag weitaus höher. „Der Sieg von Zamdorf geht in Ordnung, vor allem wegen der ersten Hälfte. Da hatten sie noch drei Großchancen,“ registrierte Lämmermeier den verdienten Rückstand.

In der zweiten Halbzeit entfachte der SC Baldham-Vaterstetten dann etwas mehr Feuer und wollte den Ausgleich erzwingen. Doch spätestens nach dem 0:2 durch einen Kontertreffer von Padan (77.) war die Meister-Messe für die Mannschaft von Trainer Gediminas Sugzda gelesen. (Christian Scharl)

SCBV: di Palma, Reiter, Winzer, Duraj, Lämmermeier, Kreissl, Sarfert, Prehn, Römer, Kaya, Stepanek, Sealy, Toure, Bär.