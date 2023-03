„Jederzeit hoch konzentriert“ – Spitzenreiter SC Baldham Vaterstetten empfängt Ebersberg

Ein harter Kampf um den Ball © Christian Riedel

Das Warten hat ein Ende. Ab dem heutigen Abend rollt der Ball wieder in der Fußball-Kreisliga. Der SC Baldham-Vaterstetten und der TSV Ebersberg eröffnen die Rückrunde um 20 Uhr auf dem Kunstrasenfeld an der B304.

Baldham –„Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Unsere Vorbereitung lief gut. Wir wissen, wo wir stehen und wollen zu Hause gewinnen“, kündigt Baldhams Coach Gediminas Sugzda an. Nach einer beeindruckenden Hinserie überwinterte der SCBV nach dem Abstieg an der Tabellenspitze. Verfolger Grüne Heide Ismaning sitzt Sugzda und seinen Schützlingen mit nur einem Zähler Rückstand aber im Nacken. „Wir wollen unseren Platz verteidigen. Das ist unser Ziel. Und wenn man Ziele hat, freut man sich umso mehr auf das erste Spiel“, so Sugzda weiter.

Doch auch die Gäste aus Ebersberg haben sich für den Ligastart etwas vorgenommen. „Wir sind bereit. Die Jungs sind heiß. Es wird sicher ein geiles Spiel, in dem wir nichts zu verlieren haben“, sieht TSV-Trainer Timur Tepedelen die Favoritenrolle klar verteilt. „Wir können befreit aufspielen. Im Pokal haben wir gezeigt, dass wir mithalten können. Dennoch wird es eine komplett neue Partie.“

Ende Februar waren beide Mannschaften im Viertelfinale des Landkreispokals aufeinandergetroffen.

Die Ebersberger präsentierten sich dabei über weite Strecken auf Augenhöhe, mussten sich am Ende nur knapp mit 3:4 geschlagen geben. „Für uns war das ein Testspiel. Da probiert man Sachen aus. Auf beiden Seiten war damals sicher nicht die Stammformation zu sehen. Deswegen hat das keine Bedeutung“, ist sich Sugzda sicher.

Gleichzeitig schickt Baldhams Trainer vor dem erneuten Duell warnende Worte an seine Mannen: „Ebersberg hat starke Ergebnisse vorzuweisen. An einem guten Tag, können sie jeden schlagen. Wir müssen zu jeder Zeit hoch konzentriert sein.“ Personell können die Gastgeber nahezu aus dem Vollen schöpfen. Allein Ex-Eber Fabio di Palma (Knieverletzung) und Roman Krumpholz (muskuläre Probleme) werden nicht zur Verfügung stehen.

Die Ebersberger haben mit mehreren Ausfällen zu kämpfen.

„Das ist bitter und schwer zu kompensieren. Aber die Jungs aus der zweiten Reihe haben sie in den Testspielen exzellent ersetzt und deshalb mache ich mir da keine Sorgen“, so Tepedelen, der selbst auch nicht mit von der Partie sein wird. „Ich werde meine Tochter bei den Deutschen Meisterschaften im Seilspringen unterstützen. Manuel Markio wird mich ersetzen. Ihm und der Mannschaft vertraue ich voll und ganz. Sie werden alles geben.“ Wer zum Rückrundenstart im Kult-Derby am höchsten hüpft, wird sich am Abend zeigen. (Florian Hennig)