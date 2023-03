Ballwerfer und Traumtreffer: SC Baldham-Vaterstetten verteidigt Tabellenführung gegen zehn Eber

Teilen

Kein Elfer: Ebersbergs Moritz Eglseder wurde strafstoßverdächtig gelegt, SCBV-Torwart Solomon Arewa (r.) winkt ab, Florian Holzapfel (l.) und Daniel Winzer (Nr. 5) bangen. sro © Stefan Rossmann

Die Traumtor-Experten des SC Baldham-Vaterstetten haben mal wieder zugeschlagen. Im Auftaktspiel der Kreisliga-Rückrunde siegte der SCBV gegen den TSV Ebersberg am Freitagabend dank eines sehenswerten Treffers von Nelson Rook (60.) mit 1:0 (0:0).

Vaterstetten – In einer spannenden Begegnung erwies sich der Tabellenführer von Beginn an als die spielbestimmende Mannschaft. Doch Ebersberg hielt mit enormem Willen dagegen.„Sie haben sehr diszipliniert gespielt. Es war schwierig für uns, sie zu knacken“, gestand SCBV-Coach Gedi Sugzda.

Noch in der ersten Hälfte erwies Ebersbergs Amin Karkour seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er den Ball wuchtig auf einen Gegenspieler warf und daraufhin des Feldes verwiesen wurde. „Das war berechtigt und vermutlich der Knackpunkt“, bewertete TSV-Kapitän Maximilian Volk die Aktion. „Uns war von Anfang an klar, dass wir viel laufen müssen. Mit nur noch zehn Mann wurde es natürlich nicht weniger.“

Bis Mitte der zweiten Halbzeit wehrten sich die Kreisstädter auch in Unterzahl nach Kräften. Doch dann brach Baldhams Rook den Bann. Der Außenverteidiger wurde von Florian Holzapfel bedient und traf aus gut 20 Metern in den oberen Winkel. Bei weitem nicht das erste Baldhamer Tor der Marke „Traumtreffer“ in der laufenden Saison.

In der Endphase avancierte dann Solomon Arewa zum gefeierten Derbyhelden. Der Torhüter des SCBV erwies sich im Angesicht der Ebersberger Schlussoffensive als stabiler Rückhalt. „Solomon war unser bester Mann auf dem Platz“, lobte Baldhams Trainer Sugzda nach erfolgreich verteidigter Tabellenführung. (Florian Hennig)

SCBV: Arewa, Winzer, Duraj, Olwa, Lämmermeier, Kreissl, Becker, Prehn, Holzapfel, Rook, Stepanek - Toure, Römer, Kaya.

TSV Ebersberg: Pohl, Grünwald, Häusgen, Schaller, Obermair, Volkmann, Volk, Eglseder, Niedermaier, Karkour, Lüngen - Häußler.