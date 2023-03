SC Baldham-Vaterstetten feiert Derby-Double gegen Ebersberg

Mit Volldampf in Richtung Aufstiegsränge: Felix Ziepl (am Ball) und der TSV Zorneding II sind nach dem 2:0-Erfolg über die Dornen-Reserve weiterhin hartnäckigster Verfolger des A6-Spitzenduos. © Stefan Rossmann

Zorneding hat neues „Prunkstück“, Moosach massive Abwehrschwächen.

TSV Zorneding II – SV Dornach II 2:0

Die Reserve des TSV Zorneding hat in der A-Klasse 6 ein Ausrufezeichen gesetzt. Trotz Personalproblemen bezwang der Tabellendritte seinen direkten Verfolger, den SV Dornach II, mit 2:0 (1:0). „Der Sieg war extrem wichtig. Wir können nun weiterhin oben mitspielen. Mal sehen, was noch geht“, freute sich TSV-Coach Rudolf Riedl.

In der Anfangsphase sahen sich die Zornedinger zwar einer Dornacher Druckphase ausgesetzt, einen Gegentreffer mussten sie aber nicht hinnehmen. „Wir sind gut gestanden. Die Defensive ist aktuell einfach unser Prunkstück“, berichtete Riedl stolz, nachdem er kurz vor der Pause die Führung durch Dennis Duwel (38.) bejubeln durfte. Sebastian Hörmann (75.) sorgte später mit einem Freistoßtreffer für die Entscheidung. (fhg)

Zorneding II: Vladimiridis, Ziepl, Rimböck, Tieking, Holzmann, Eberhardt, Hartinger, Hörmann, Dornstädter, Hahn, Duwel - Englmann, Höger, Grillmayer

TSV Grafing II – VfB Forstinning III 0:0

Nicht viele lobende Wort hatte Grafings Pressesprecher für das torlose Remis zwischen Grafing II und Forstinning III übrig. Im Gegenteil. „Das Ergebnis sagt alles. Es war ein Grottenkick.“ Entsprechend rar fiel auch sein Bericht zu den Höhepunkten der Partie aus. Es gab schlichtweg keine. „Es hatte keiner verdient, das Spiel zu gewinnen.“ Diese Einschätzung von Jürgen Daser trat dann auch ein. Forstinning III verharrt damit auf dem letzten Tabellenrang, während Grafing II sich im noch gesicherten Mittelfeld befindet. Forstinning muss nun schleunigst siegen, um nicht im Sommer wieder in die B-Klasse zurück zu müssen. (arl)

TSV Grafing II: Ühlein, Bauer D., Seifert, Oswald L., Dichtl, Dizdarevic, Lazarus, DJumsiti, Saißreiner, Urban, Kinzl, Maisch, Geissler, Richter, Kitzberger, Weiland. VfB Forstinning III: Parteli, Brandes, Zier, Forsch, Eilers, Schieber, Engelhardt, Brummer, Stockfleth, Scheck, Huber, Schomacher, Riepl, Hitzlsperger.

SC Baldham-Vat. II – TSV Ebersberg II 1:0

Die Reservemannschaft des SC Baldham-Vaterstetten hat im Duell mit dem TSV Ebersberg II in der A-Klasse einen schmeichelhaften Sieg eingefahren. Trotz eines deutlichen Chancenübergewichts der Gäste setzten sich die Baldhamer Elf am Ende mit 1:0 (1:0) durch. „Ich kann es immer noch nicht glauben, dass man mit zwei Torschüssen in 90 Minuten ein Spiel gewinnen kann“, konnte SCBV-Coach Thomas Englert sein Glück kaum fassen.

Sein Ebersberger Gegenüber Manuel Markio war entsprechend bedient. „Ich weiß nicht, wie wir diese Partie verlieren konnten. Eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht. Es ist schon frustrierend, wenn du innerhalb weniger Tage zweimal nach Baldham fährst und jeweils mit 0:1 verlierst“, so Markio, der bereits beim Spiel der Ebersberger Kreisligamannschaft am Freitagabend an der Seitenlinie gestanden hatte. Das Tor des Tages erzielte Baldhams Fawad Wahid (25.), der von einem Querschläger des Ebersberger Torhüters profitierte, diesen erfolgreich überlupfte und so den Spielverlauf auf den Kopf stellte. (fhg)

SCBV II: Faust, Andre, Wiester, Kuhle, Nergert, Rooshani, Wahid, Vollmer, Deutschmann, Sassenbach, Alt - He. Hild, Makangilu, Kovac, Nass, Ha. Hild.

TSV Ebersberg II: Schmidmaier, Giglinger, Häußler, Schütze, Winkler, Oeckl, Chrico, Gröninger, Niedermaier, Fischer, Weigl - Köckeis, Jacob, Schmidt, Skowronek.

TSV Haar – TSV Moosach 8:0

Einen Kantersieg konnte der TSV Haar bei der Wiederaufnahme des Ligabetriebs gegen den TSV Moosach in der A-Klasse 6 einfahren. Nach der ersten Halbzeit stand es bereits 5:0 für die Heimmannschaft. In der zweiten Hälfte konnte die Gäste das Spiel auch nicht besser in den Griff bekommen und kassierten zusätzlich sogar noch eine Gelb-Rote Karte für Murat Sengün. So haben die Gastgeber am Ende auch in der Höhe verdient mit 8:0 gewonnen.

„Haar hat sehr stark gespielt. Hinzu kommt, dass wir drei oder vier Tore durch unsere Abwehrfehler bekommen haben. Jetzt sind die Jungs natürlich sehr geknickt. Wir werden die Jungs jetzt über die Woche wieder aufbauen und dann geht es weiter“, suchte Jürgen Werner, Abteilungsleiter des TSV Moosach, nach den richtigen Worten. Damit stecken die Kicker aus Mossach weiterhin tief im Abstiegskampf fest und haben nur noch drei Punkte Vorsprung auf die gefährliche Zone. (pso)

Moosach: Vukovic, Traore, Möltner, Popovic, Holzwart, Zirdum, Mäusl, Sengün, Santic, Kamara, Alba Bataller; Alezdin, Stürzer, Wagner, Jusufbasic.