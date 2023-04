SC Baldham-Vaterstetten belohnt sich nicht: Grafing gewinnt Kreisliga-Derby

Duell verloren: Die Frauen des SC Baldham-Vaterstetten müssen sich dem TSV Grafing geschlagen geben. © Max Ziegler

Die Fußballerinnen des SC Baldham-Vaterstetten mussten sich im Kreisliga-Derrby gegen den TSV Grafing mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.

Vaterstetten – Sie betrieben einen großen Aufwand, blieben aber ohne zählbaren Ertrag. „Das Ergebnis geht leider ganz und gar nicht in Ordnung. Wir waren die bessere Mannschaft“, haderte Baldhams Trainer Stefan Schunck. „Wir hatten etliche Abschlüsse in der ersten Hälfte.“ Jedoch ließen die Baldhamerinnen ihre Möglichkeiten ungenutzt, scheiterten häufig an Alina Vogel, die im Tor des TSV eine starke Leistung zeigte.

Kurz vor der Pause kam es wie es kommen musste. Nach einem Fehlpass der Innenverteidigung direkt in einen Grafinger Fuß sorgte Sandra Moleh (42.) für die Gästeführung. „Dennoch sind wir sehr motiviert in die zweite Hälfte gestartet“, fand Schunck lobende Worte für die Moral seiner Elf. Lina Filardi (47.) traf unmittelbar nach dem Seitenwechsel für die SCBV-Frauen.

Erneut Moleh (58.) setzte jedoch mit ihrem 13. Saisontreffer den Schlusspunkt und bescherte Grafing den Auswärtserfolg. Die Baldhamer Reihen sahen dabei ein Handspiel. Trainer Schunck konnte dies jedoch nicht bestätigen.

„Wir haben eine gute Moral auf den Platz gebracht. Wir geben nicht auf und werden im nächsten Spiel wieder alles reinhauen. Wir müssen uns aber bald mal für unseren Aufwand belohnen und punkten“, so Schunck im Hinblick auf die kommende Partie beim SC Bogenhausen.

Durch einen Sieg des bisherigen Tabellenletzten Taufkirchen (2:0 gegen Bogenhausen) haben die SCBV-Frauen nun nur noch ein Pünktchen Vorsprung auf den Abstiegsplatz, den Eintracht Karlsfeld belegt. Karlsfeld ist gleichzeitig der nächste Grafinger Gegner. (fhg)

SCBV: Henkel, Negro, Fenchl, Weinehl, Kreißl, Sarfert, Buck, Meier, Filardi, von Stein, Bennett - Bogdanski, Hemauer, Fleischmann.

Grafing: Vogel, Teuschler, Hüttemann, Seibold, Cuka, Maier, Bürgmayr, Oswald, Köll, Moleh, Wieser - Brandl, Geiling, Zinkl.