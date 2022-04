SC Baldham Vaterstetten empfängt Haar - offene Rechnung aus dem Hinspiel für den SCBV

Julia Schunck (l.) vom SC Baldham-Vaterstetten © riedel

Der SC Baldham-Vaterstetten empfängt den TSV Haar. Das Hinspiel endete noch 2.1 für die Gäste. Der SCBV will im Rückspiel die offene Rechnung begleichen.

SC Baldham-Vaterstetten – TSV Haar Fr. 20:00

Baldham-Vaterstetten - „Anscheinend feiern die in Haar kein Maibaumfest“, wunderte sich Stefan Schunck ob des ursprünglich für den 1. Mai angesetzten Duells mit dem TSV Haar. Also trat der Trainer der SCBV Kreisliga-Kickerinnen mit seinem Kollegen in Kontakt. „Am Sonntag würde ich ja keine Mannschaft zusammenkriegen. Ein paar Mädels sind im Trachtenverein, ein paar feiern in einen Geburtstag rein. Fairerweise hat Haar der Verlegung dann zugestimmt.“

Dieser Bitte sei der TSV im Hinspiel nicht nachgekommen, als die von einer Krankheitswelle geplagten Baldhamerinnen letztlich mit zwei fiebernden Spielerinnen auflaufen mussten. „Trotzdem hat es über Leidenschaft und Zusammenhalt irgendwie funktioniert, sodass wir nur knapp, in letzter Minute mit 1:2 verloren haben.“

Nach dem jüngsten 3:2-Erfolgserlebnis beim Post-SV München erwartet Schunck vor dem Wiedersehen mit Haar „wieder eine heiße Kiste“, obwohl Haar berechtigterweise noch ein bisschen im Meisterrennen mitmische. Dagegen wittert die Heimelf ihre Chance, mit einer gelungenen Revanche noch den Klassenerhalt mutmaßlich fix zu machen. (Julian Betzl)